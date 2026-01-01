Праздники 30 октября: государственные, профессиональные, международные, религиозные, народные, дни памяти

В этот день отмечают:
- День основания Российского военно-морского флота;
- День моряка-надводника ВМФ России;
- День инженера-механика;
- День тренера в России;
- День памяти жертв политических репрессий;
- Ночь озорства – Mischief Night;
- Всемирный день радиоспектакля;
- Поминовение православных христиан, безвинно пострадавших от богоборческой власти;
- День памяти пророка Осии и преподобномученика Андрея Критского;
- Осия Колесника.
Праздники 30 октября 2026 года
День основания Российского военно-морского флота. 30 октября 1696 года по настоянию Петра I Боярская дума приняла решение "Морским судам быть". Эта дата считается днем основания регулярного российского военно-морского флота и напоминает о начале масштабного развития отечественного кораблестроения.
День моряка-надводника ВМФ России. 30 октября поздравления принимают военнослужащие надводных кораблей Военно-морского флота. Их служба связана с охраной морских рубежей, участием в учениях и выполнением задач в составе экипажей. Профессиональную дату отмечают с 1996 года.
День инженера-механика. Профессиональный праздник посвящен специалистам, которые проектируют, обслуживают и совершенствуют машины и механизмы. Инженеры-механики работают в промышленности, энергетике, машиностроении и других отраслях.
День тренера в России. 30 октября поздравления принимают спортивные наставники, инструкторы и преподаватели. Праздник появился по инициативе спортивного сообщества в 1999 году и посвящен людям, которые помогают спортсменам развивать навыки, дисциплину и стремление к результату.
День памяти жертв политических репрессий. В этот день вспоминают людей, подвергшихся политическим преследованиям, необоснованным арестам, ссылкам и заключению в лагеря. Дата связана с голодовкой политических заключенных в советских лагерях 30 октября 1974 года. Официально памятный день установили в 1991 году.
Ночь озорства – Mischief Night. В некоторых регионах США, Канады и Великобритании так называют вечер перед Хеллоуином. Традиция связана с розыгрышами и небольшими проказами, однако дата и обычаи различаются в зависимости от местности.
Всемирный день радиоспектакля. Неофициальная международная дата посвящена аудиоспектаклям, в которых истории рассказывают с помощью голоса, музыки и звуковых эффектов. Ее отмечают 30 октября в годовщину радиопостановки "Война миров" по произведению Герберта Уэллса, вышедшей в эфир в США в 1938 году.
День памяти пророка Осии. Православная церковь 30 октября вспоминает пророка Осию, жившего в VIII веке до н. э. В своих пророчествах он обличал отступление от веры и призывал людей к духовному обновлению.
День памяти преподобномученика Андрея Критского. Святой пострадал в VIII веке за защиту почитания святых икон во время иконоборческих гонений. В этот день церковь также вспоминает других святых, в том числе бессребреников Косму и Дамиана Аравийских и их братьев.
Поминовение православных христиан, безвинно пострадавших от богоборческой власти. 30 октября Русская православная церковь поминает христиан, убитых или заключенных в годы гонений. Поминовение было установлено в 2021 году и приурочено к памятной дате, посвященной жертвам политических репрессий.
Осий Колесник. В народном календаре 30 октября связывали с завершением осенних работ и подготовкой к зиме. Крестьяне убирали телеги на хранение, проверяли колеса и готовили сани. С этим днем связана поговорка: "На Осия колесо с осью до весны расстается".