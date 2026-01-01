Праздники 30 октября: государственные, профессиональные, международные, религиозные, народные, дни памяти

В этот день отмечают:

День основания Российского военно-морского флота;

День моряка-надводника ВМФ России;

День инженера-механика;

День тренера в России;

День памяти жертв политических репрессий;

Ночь озорства – Mischief Night;

Всемирный день радиоспектакля;

Поминовение православных христиан, безвинно пострадавших от богоборческой власти;

День памяти пророка Осии и преподобномученика Андрея Критского;

Осия Колесника.

Праздники 30 октября 2026 года

День основания Российского военно-морского флота. 30 октября 1696 года по настоянию Петра I Боярская дума приняла решение "Морским судам быть". Эта дата считается днем основания регулярного российского военно-морского флота и напоминает о начале масштабного развития отечественного кораблестроения.

День моряка-надводника ВМФ России. 30 октября поздравления принимают военнослужащие надводных кораблей Военно-морского флота. Их служба связана с охраной морских рубежей, участием в учениях и выполнением задач в составе экипажей. Профессиональную дату отмечают с 1996 года.

День инженера-механика. Профессиональный праздник посвящен специалистам, которые проектируют, обслуживают и совершенствуют машины и механизмы. Инженеры-механики работают в промышленности, энергетике, машиностроении и других отраслях.

День тренера в России. 30 октября поздравления принимают спортивные наставники, инструкторы и преподаватели. Праздник появился по инициативе спортивного сообщества в 1999 году и посвящен людям, которые помогают спортсменам развивать навыки, дисциплину и стремление к результату.

День памяти жертв политических репрессий. В этот день вспоминают людей, подвергшихся политическим преследованиям, необоснованным арестам, ссылкам и заключению в лагеря. Дата связана с голодовкой политических заключенных в советских лагерях 30 октября 1974 года. Официально памятный день установили в 1991 году.

Ночь озорства – Mischief Night. В некоторых регионах США, Канады и Великобритании так называют вечер перед Хеллоуином. Традиция связана с розыгрышами и небольшими проказами, однако дата и обычаи различаются в зависимости от местности.

Всемирный день радиоспектакля. Неофициальная международная дата посвящена аудиоспектаклям, в которых истории рассказывают с помощью голоса, музыки и звуковых эффектов. Ее отмечают 30 октября в годовщину радиопостановки "Война миров" по произведению Герберта Уэллса, вышедшей в эфир в США в 1938 году.

День памяти пророка Осии. Православная церковь 30 октября вспоминает пророка Осию, жившего в VIII веке до н. э. В своих пророчествах он обличал отступление от веры и призывал людей к духовному обновлению.

День памяти преподобномученика Андрея Критского. Святой пострадал в VIII веке за защиту почитания святых икон во время иконоборческих гонений. В этот день церковь также вспоминает других святых, в том числе бессребреников Косму и Дамиана Аравийских и их братьев.

Поминовение православных христиан, безвинно пострадавших от богоборческой власти. 30 октября Русская православная церковь поминает христиан, убитых или заключенных в годы гонений. Поминовение было установлено в 2021 году и приурочено к памятной дате, посвященной жертвам политических репрессий.

Осий Колесник. В народном календаре 30 октября связывали с завершением осенних работ и подготовкой к зиме. Крестьяне убирали телеги на хранение, проверяли колеса и готовили сани. С этим днем связана поговорка: "На Осия колесо с осью до весны расстается".