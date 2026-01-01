Путин: Финляндия и Норвегия заявили о приверженности морскому праву

По словам главы государства, разговор состоялся по инициативе финской и норвежской сторон. "Они сразу же подчеркнули, что они не представляют ЕС как организацию, они звонят мне в национальном, что называется, качестве", – приводит РИА Новости слова российского лидера.

Путин назвал такой формат "верным решением" и добавил, что среди европейских стран есть те, кто "не хочет наносить России стратегическое поражение" и нацелен на "конструктивный диалог".

Он также заявил, что Россия поддержит любые шаги по восстановлению полноформатных отношений как с отдельными государствами Европы, так и с Европейским союзом.

О чем говорили Стубб и Стёре с Путиным

Звонок Стубба и Стёре Путину состоялся 27 октября. Это первый контакт российского лидера с европейскими коллегами более чем за год: в июле 2025-го он созванивался с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. По сообщению Кремля, стороны приветствовали договоренность о возобновлении трехсторонних переговоров России, Украины и США в Абу-Даби в первой половине ноября и условились продолжить контакты.

Инициаторами звонка, по сообщению канцелярии президента Финляндии, выступили Стубб и Стёре. Они не представляли весь Евросоюз, а перед разговором проинформировали о планах главу Украины Владимира Зеленского. В беседе Путин изложил свою оценку ситуации на Украине и заявил, что устойчивый мир возможен только при полном учете интересов России. Он также обратил внимание на политику стран ЕС и НАТО, ведущую к затягиванию боевых действий.

Стубб и Стёре подчеркнули необходимость прекращения боевых действий и продолжения переговоров, а также подтвердили намерение поддерживать Украину.

Реакция в Европе на звонок Стубба и и Стёре Путину

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что не понимает, чего Финляндия и Норвегия рассчитывают добиться таким разговором, и подчеркнула, что европейским странам важно действовать сообща.

Министр обороны Германии Борис Писториус отметил, что предыдущие попытки переговоров с Москвой не принесли результатов. "Результатов нет вообще для тех, кто хочет вести переговоры с Путиным. К чему это приводит? Ни к чему", – сказал он.

Глава евродипломатии Кая Каллас, участвовавшая в тот день во встрече министров обороны европейских стран в Париже, не стала напрямую комментировать разговор Стубба и Стёре с Путиным. При этом она вновь заявила, что Россия не демонстрирует готовности к миру.

Стубб объяснял решение позвонить опасениями за судьбу мирных переговоров и призывами к более активной роли Европы в дипломатическом процессе. По его словам, возможность разговора обсуждали в течение года, а сам звонок согласовали с Украиной и США.

Премьер Норвегии Стёре заявил, что разговор с Путиным прошел спокойно.