Россия и страны Африки договорились расширять стратегическое партнерство

Итоговая декларация включает свыше 100 пунктов, охватывающих в том числе климатическую повестку и продовольственную безопасность.

Также принята отдельная декларация по гражданскому применению искусственного интеллекта и план действий Форума партнерства на 2027–2029 годы.

Экономика и энергетика

Стороны намерены развивать равноправное и взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество, противодействуя односторонним дискриминационным и протекционистским мерам, в том числе вводимым под предлогом климатической политики.

В энергетике Россия и африканские государства будут содействовать привлечению африканских финансовых институтов к финансированию и реализации совместных проектов в топливно-энергетической сфере.

Отдельные отраслевые соглашения охватили геологию, энергетику и транспорт.

Международное сотрудничество

Стороны выступают за более справедливую, многополярную систему международных отношений, основанную на суверенном равенстве государств и взаимном уважении.

Планируется координация подходов в Совете Безопасности ООН, в том числе по санкционной политике в отношении африканских стран.

Россия и Африка договорились содействовать углублению партнерства Африки с БРИКС.

Отдельно закреплено противодействие необоснованному задержанию, захвату или аресту гражданских судов, если такие действия противоречат международному морскому праву.

Безопасность

Стороны намерены взаимодействовать по борьбе с терроризмом и экстремизмом, а также по противодействию современным угрозам.

Подтверждена необходимость соблюдения международных договоренностей в области контроля над вооружениями, ядерного нераспространения и разоружения без их политизации.

Образование, наука и культура

Стороны договорились преодолевать цифровой разрыв и технологическое неравенство, а также готовить кадры в сфере искусственного интеллекта.

Предусмотрено развитие прямых связей университетов, академических обменов, совместных образовательных программ и многоязычных просветительских ресурсов.

В гуманитарной сфере планируется содействовать изучению русского языка в Африке и развитию российской африканистики.

Россия продлевает до 2029 года программу помощи Африке в противодействии инфекционным заболеваниям.

В рамках саммита подписан ряд двусторонних межведомственных и коммерческих документов.

На пресс-конференции по итогам встречи президент РФ Владимир Путин поддержал стремление африканских стран играть более значимую роль в принятии международных решений и высказался за реформирование международных институтов.