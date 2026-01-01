Как сообщили в Минобороны России в понедельник, 16 ноября 2026 года, колонна подразделений совершила марш в назначенные районы и по пути отразила нападение диверсионно-разведывательной группы условного противника. После этого военные оперативно развернули технику и привели пусковые установки в стартовую готовность.

В ходе тренировки расчеты отработали прием целеуказаний, порядок подготовки пусковых установок, маскировку и меры скрытности. В Минобороны уточнили, что все задачи выполнены по установленным нормативам.

На Балтийском флоте регулярно проводятся учения и тренировки. В частности, в ноябре в Балтийской военно-морской базе прошло учение по отражению нападения морских дронов противника. В августе корабли Балтийского флота выполняли практические артиллерийские стрельбы по морским мишеням в акватории Балтийского моря.