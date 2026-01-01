Первый в мире сериал, сгенерированный ИИ, вышел в Турции

При этом авторы подчеркнули, что ИИ не заменил актеров и художников. Персонажей и локации сначала создавали вручную, дубляж выполняли профессиональные актеры, а актерская игра не генерировалась нейросетями, сообщает Variety.

История из двух 15-минутных серий посвящена замку Аламут. В производстве задействовали набор ИИ-инструментов – от ChatGPT и MidJourney до Runway, Veo и Kling.

Кинокомпания Ay Yapim также разработала собственные технологии – систему для создания сторибордов и видеомодель AYDNA. Для ее обучения использовали только контент компании, права на который были урегулированы.

Производители заявили, что это проект, в котором ИИ использовался для усиления человеческих талантов и навыков, а не для их замены. Первую серию создавали покадрово, во второй использовали более современные генеративные технологии.

Собственными выводами о том, что Голливуд негласно внедряет ИИ-технологии в производство фильмов, поделился недавно журнал The Economist. Издание утверждает, что крупные студии наращивают использование и инвестиции в искусственный интеллект, несмотря на публичные возражения части индустрии и острые споры о границах применения технологии.