Голливуд негласно внедряет ИИ-технологии в производство фильмов, утверждает The Economist

Netflix в марте приобрел компанию InterPositive почти за $600 млн и с начала года задействовал ИИ примерно в 300 проектах, пишет The Economist.

Сопредседатель сервиса Тед Сарандос заявил, что технология "даст создателям лучшие инструменты для воплощения их идей". В июне AI-компания Google DeepMind вложила $75 млн в студию A24. Amazon продвигает решения на базе ИИ через AWS – облачную платформу, которую в индустрии называют "невидимым хребтом".

Применение ИИ расширяется и в производственных процессах. Режиссер Джон Эрвин в фильме "Молодой Вашингтон" использовал технологию для спецэффектов вместо опасных трюков и отметил, что она "творчески затягивает".

В аргентинском сериале Netflix "Этернавт" генеративный ИИ применяли для симуляции обрушения здания. В документальном проекте "Американский эксперимент" 17 минут улучшенного ИИ-материала, по данным Netflix, были подготовлены "вдвое быстрее и вдвое дешевле".

Отношение голливудских звезд также меняется. По словам агента Creative Artists Александры Шеннон, если в 2023 году клиенты в первую очередь обсуждали защиту изображений и голосов, то сегодня их интересуют возможности технологии при соблюдении принципа "трех С": согласие, контроль и компенсация (Consent, Control, Compensation). Вместе с тем в отрасли сохраняется значительное неприятие ИИ.

Критики предупреждают о риске наводнения рынка низкокачественным контентом, ссылаясь, в частности, на китайские "микродрамы", активно использующие такие инструменты. Продюсер Эван Шапиро считает, что аудитория по-прежнему будет выбирать качественные проекты. Как отмечает The Economist, ИИ помогает студиям конкурировать за внимание молодой аудитории с YouTube и TikTok.

Споры усилились на фоне прошлогодних забастовок, одной из причин которых стали опасения по поводу генеративного ИИ при написании сценариев и создании цифровых копий актеров. Режиссер Кристофер Нолан называл ИИ "троянским конем". В мае Amazon MGM приостановила производство анимационного сериала с поддержкой нейросетей через несколько дней после старта из-за поступавших угроз.

Ранее внимание индустрии привлек 15-секундный ролик с дракой Брэда Питта и Тома Круза на крыше, созданный ИИ, писала The New York Times. Видео оказалось настолько убедительным, что вызвало резкую реакцию со стороны студий и профессиональных объединений. Disney обвинила его создателей в использовании своих персонажей для любительского контента.

В сентябре прошлого года американская студия талантов Xicoia представила первую актрису, созданную с помощью ИИ. Цифровую артистку Тилли Норвуд уже рассматривают для заключения контрактов, ее создатель – актриса, комик и продюсер Элин Ван дер Вельден. Ряд актрис призвали к бойкоту Xicoia, заявив, что подобные проекты угрожают рабочим местам, и назвали ситуацию "отвратительной".

Часть участников рынка проводит параллели с предыдущими технологическими сдвигами. По словам Джона Эрвина, в 1990-х годах цифровые камеры тоже воспринимались как угроза, но затем стали нормой. Создатель "Звёздных войн" Джордж Лукас заявил: "С этим ничего не поделаешь. Это будущее".