В СПбГУ придумали "зеленый" способ выявлять антибиотики в молоке

В СПбГУ применили биоразлагаемое поверхностно-активное вещество (ПАВ) кокоилглутамат натрия для выделения антибиотиков из группы пенициллинов. Эффективность метода проверили на ампициллине и амоксициллине – одних из самых распространенных препаратов для лечения коров.

Как отметил старший преподаватель кафедры аналитической химии СПбГУ, кандидат химических наук Алексей Почивалов, кокоилглутамат натрия способен разлагаться в естественных условиях без вреда для окружающей среды.

"Более того, это ПАВ само по себе безопасно для химика-аналитика. Благодаря своему более мягкому действию кокоилглутамат натрия применяется во многих областях, включая косметическую промышленность", – рассказал Почивалов "Научной России".

По данным исследователей, предложенный "зеленый" супрамолекулярный растворитель обеспечивает быстрое и селективное извлечение пенициллинов из молока. Разработка нацелена на повышение экологической безопасности лабораторных процедур при сохранении качества контроля пищевых продуктов.

Как антибиотики попадают в коровье молоко?

Лечение животных. Антибиотики используются на фермах для лечения болезней (например, мастита). Если молоко от пролеченной коровы попадает в общий танк до истечения срока выведения препарата из организма, антибиотики оказываются в партии.

Корма и окружающая среда. Препараты могут содержаться в комбикормах и премиксах. Иногда их добавляют в рацион для профилактики или ускорения роста животных, либо они попадают в корм с плесневыми грибами.

Нарушения на производстве. Недобросовестные производители могут намеренно добавлять антибиотики в сырое молоко, чтобы предотвратить его скисание и скрыть нарушения санитарных норм.

Почему антибиотики в молоке могут быть опасны для человека?

Устойчивость к лечению (антибиотикорезистентность). При частом употреблении микроорганизмы в теле человека адаптируются к препаратам. В случае реальной болезни привычные лекарства могут не сработать.

Нарушение пищеварения. Постоянное поступление антибиотиков угнетает полезную микрофлору кишечника, что приводит к сбоям в работе ЖКТ и снижению иммунитета.

Аллергия. У людей с повышенной чувствительностью следы лекарств (особенно пенициллиновой группы) могут провоцировать аллергические реакции вплоть до анафилактического шока.

Как в России регламентируется содержание антибиотиков в молоке?

В России содержание антибиотиков в молоке жестко регламентируется законодательством Евразийского экономического союза и национальными стандартами. Любая партия сырого молока перед переработкой в обязательном порядке тестируется на наличие четырех основных групп антибиотиков:

левомицетин (хлорамфеникол) – норма: < 0,0003 мг/кг (фактически предел обнаружения приборами);

тетрациклиновая группа – норма: < 0,01 мг/кг;

пенициллин (бета-лактамы) – норма: < 0,004 мг/кг;

стрептомицин – норма: < 0,2 мг/кг.

Ранее ученые СПбГУ создали метод определения антибиотиков в креветках, молоке и сточных водах.