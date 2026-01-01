30 октября в Москве будет переменная облачность, без осадков

Днем столбики термометров в российской столице покажут +11...+13°C. В ночь на субботу, 31 октября, температура воздуха опустится до +2°C. В Московской области ожидается +10...+13°C и до минус 1°C ночью.

Ветер, осадки, атмосферное давление, влажность

Будет дуть южный ветер со скоростью 3–8 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 756 мм рт. ст., влажность будет колебаться от 64 до 83%, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Климатический комфорт и геомагнитная активность

Погодные условия изменятся незначительно. Сохраняется сухая и теплая погода, облаков станет больше, но осадков не ожидается. Атмосферное давление понизится на повышенном фоне. Люди молодые и здоровые обычно не ощущают перепадов атмосферного давления, а людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, перенесшим инфаркт или инсульт, приходится нелегко. Рекомендуется больше отдыхать, не перегружать организм физически, отмечают специалисты портала "Метеоновости".

Вспышечная солнечная активность в основном низкая, возможны вспышки класса М. Геомагнитное поле возможно неустойчивое. Радиационная обстановка невозмущенная, сообщает Институт прикладной геофизики имени академика Фёдорова.

Эксперт по вопросам климата фонда "Природа и люди" Алексей Кокорин сообщил, что по погоде конец октября теперь напоминает его начало в прошлом. По оценке специалиста, в Подмосковье разница средних температур между сентябрем и октябрем составляет около 6°C, столько же – между октябрем и ноябрем.