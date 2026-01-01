Из Пекина в Россию запустят поезд впервые за 6 лет

Как сообщили в РЖД, поезд №3/4 будет следовать через столицу Монголии Улан-Батор. Первый состав отправится из Пекина 25 ноября, а обратный рейс из Иркутска запланирован на 28 ноября.

В РЖД уточнили, что договоренность об организации международного сообщения достигнута с Китайскими железными дорогами. Поезд будет ходить один раз в неделю. Из Пекина он отправится в среду утром, а в Иркутск прибудет в пятницу. Обратный состав будет выходить из Иркутска по субботам и прибывать в Пекин в понедельник.

В составе предусмотрены купейные вагоны, вагоны СВ, вагон-ресторан и вагоны-электростанции. Билеты планируют продавать за 60 суток до отправления.

Ранее между Москвой и Пекином уже курсировал прямой международный поезд с остановками в Иркутске и Улан-Баторе. Его движение приостановили в феврале 2020 года из-за пандемии коронавируса.

В 2025 году Китайские железные дороги провели пробный рейс по маршруту Пекин – Улан-Батор – Москва. Для поездки использовали 12 обновленных пассажирских вагонов китайского производства. Однако регулярное сообщение между двумя столицами тогда не восстановили.

Сейчас железнодорожное сообщение между Россией и Китаем постепенно восстанавливается. В марте 2026 года после шестилетнего перерыва восстановили движение поездов между Забайкальском и китайским городом Маньчжурия. Составы курсируют дважды в неделю, а к международному маршруту подключили беспересадочные вагоны из Иркутска и Читы. Новый маршрут Пекин – Иркутск станет еще одним этапом возобновления международных пассажирских перевозок.