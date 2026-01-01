По его словам, человечество находится в преддверии появления нового штамма, способного вызвать масштабный рост заболеваемости и более тяжелое течение инфекции. Онищенко отметил, что подобные варианты вируса, по его оценке, появляются примерно раз в 10 лет.

"Учитывая, что у нас периодичность примерно 10 лет, когда появляются пандемические штаммы, которые обеспечивают существенный рост заболеваемости, тяжесть течения, продолжительность, мы живем в преддверии появления такого штамма", – сказал академик в интервью ТАСС.

Он добавил, что грипп уже широко циркулирует в разных странах. По мнению эпидемиолога, появление нового опасного варианта вируса – естественная часть его эволюции.

Почему именно грипп может вызвать новую пандемию

Вирус гриппа постоянно меняется, поэтому со временем появляются новые варианты, способные распространяться среди людей. При этом не каждая мутация приводит к возникновению опасного возбудителя.

Пандемия может начаться, если появляется новый вирус гриппа, к которому у большинства людей нет иммунитета и который способен устойчиво передаваться от человека к человеку. В отличие от сезонных эпидемий, такая инфекция может быстро распространиться по всему миру.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает риск новой пандемии гриппа постоянным. При этом специалисты организации подчеркивают, что заранее определить, когда появится новый вирус, где он возникнет и насколько тяжелыми будут последствия, невозможно.

Когда происходили последние пандемии гриппа

В XX и XXI веках мир пережил несколько крупных пандемий, вызванных разными вариантами вируса гриппа. Самой тяжелой стала пандемия 1918–1919 годов, известная как испанский грипп. По оценкам ВОЗ, она унесла около 50 млн жизней во всем мире.

В 1957–1958 годах произошла пандемия азиатского гриппа, а в 1968 году – гонконгского. Следующая пандемия гриппа началась в 2009 году, ее вызвал новый вариант вируса A(H1N1), известный как свиной грипп.