Пока не ударили морозы: что обязательно сделать в теплице в ноябре

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Генеральная уборка

Если после сбора последнего урожая в теплице еще остались стебли, листья, корни и сорняки, удалите их вместе с растительными остатками. Не оставляйте в грунте даже небольшие части томатной или огуречной ботвы: на них могут сохраняться возбудители заболеваний.

Здоровые растительные остатки можно отправить в компост. Ботву с признаками фитофтороза, гнили и других болезней лучше вынести с участка или утилизировать разрешенным способом.

Снимите шпагат, подвязки и опоры, уберите горшки, ящики и ненужные инструменты.

Многоразовые приспособления очистите и продезинфицируйте, чтобы не переносить возможные инфекции на новые посадки.

На внутренней и наружной поверхностях теплицы за сезон скапливаются пыль, земля, растительные остатки и другие загрязнения. Они могут мешать проникновению света и создавать условия для сохранения вредителей и возбудителей болезней.

Поликарбонат промойте водой с мягким мыльным раствором, используя губку или мягкую щетку. Не применяйте жесткие металлические щетки, абразивные порошки и другие средства, которые могут поцарапать покрытие. Стеклянные поверхности также очистите от грязи.

Особое внимание уделите стыкам, углам, креплениям и нижним направляющим – там часто остаются земля и растительный мусор. После мытья дайте конструкции просохнуть.

Проверить состояние грунта

После удаления растений осмотрите грядки. Если почва за сезон сильно уплотнилась, осторожно разрыхлите ее вилами, не переворачивая большие пласты. Это поможет улучшить структуру грунта.

При необходимости можно внести зрелый компост или перегной. Если земля истощена, весной растениям будет сложнее получать необходимые питательные вещества.

Полностью менять грунт каждый год не нужно. Если в теплице регулярно возникали болезни или накапливались вредители, можно удалить часть верхнего слоя и заменить его свежей плодородной почвой. Объем новой земли зависит от состояния грядок: при отсутствии серьезных проблем достаточно обычного ухода за грунтом.

Санитарная обработка

Если дезинфекцию теплицы не успели провести после уборки урожая, ноябрь – последний шанс сделать это до устойчивых холодов, если позволяет погода и температура, указанная в инструкции к препарату.

Обработать нужно не только грядки, но и каркас, стыки, крепления и другие поверхности, где могут сохраняться вредители и возбудители заболеваний. Средство выбирайте с учетом материала конструкции: препараты, подходящие для стекла или дерева, не всегда безопасны для поликарбоната и металлических деталей.

Для почвы не стоит использовать сильные обеззараживающие растворы без необходимости. Например, медьсодержащие препараты нельзя применять бесконтрольно: медь накапливается в грунте. Если в течение сезона растения болели, подберите средство, предназначенное именно для обработки почвы, и строго соблюдайте инструкцию. Если серьезных проблем не было, достаточно убрать растительные остатки, разрыхлить землю и улучшить ее структуру.

Проверить каркас и крепления

Зимой теплица будет испытывать нагрузку из-за снега, ветра и перепадов температуры. Поэтому осмотрите каркас, соединения, саморезы, петли и крепления покрытия. Если обнаружились трещины, расшатанные детали или поврежденные листы поликарбоната, по возможности устраните дефекты до морозов.

Проверьте также двери и форточки: они должны нормально открываться и закрываться, а крепления – выдерживать порывы ветра. Если конструкция нуждается в дополнительном укреплении, установите подпорки под наиболее нагруженные элементы крыши. Они должны опираться на прочное основание, а не просто на рыхлую землю.

В течение зимы периодически проверяйте состояние крыши. Если снега слишком много, осторожно удаляйте его мягкой щеткой или специальным инструментом, не ударяя по поликарбонату и не царапая его. Не стоит ждать, пока снежный пласт станет плотным и тяжелым.

Подпорки под крышей также помогут снизить риск деформации каркаса, особенно если теплица расположена в регионе с обильными снегопадами.

Позаботиться о грядках и воде

Если в ноябре уже выпал снег, можно набросать его на тепличные грядки. Весной он постепенно растает и увлажнит почву. Используйте чистый снег без мусора и реагентов, не утрамбовывая его в плотные пласты.

Не забудьте подготовить к зиме систему полива. Слейте воду из шлангов, труб и емкостей, которые могут замерзнуть и повредиться. Бочки и лейки лучше убрать в помещение или перевернуть, чтобы в них не скапливалась вода.

Если теплица не используется зимой, после завершения всех работ оставьте ее сухой и проветренной. Двери и форточки зафиксируйте так, чтобы их не распахнуло ветром. Не нужно оставлять их открытыми без учета конструкции и погодных условий: сильные порывы могут повредить сооружение.

Какие работы можно перенести на весну

Не все процедуры обязательно выполнять именно в ноябре. Если почва уже промерзла, не стоит пытаться перекапывать ее или вносить биопрепараты, которым нужна положительная температура для работы. Посев сидератов также лучше проводить раньше, чтобы растения успели взойти и развить корневую систему до холодов.

Главная задача ноября – оставить теплицу чистой, сухой и надежно подготовленной к зимним нагрузкам. Тогда весной не придется начинать сезон с ремонта конструкции и генеральной уборки.