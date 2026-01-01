По его словам, центр присоединился к проекту благодаря накопленному опыту лечения колоректального рака. Специалисты уже сделали первые шаги в разработке нового направления противоопухолевой терапии.

Ачкасов отметил, что рак толстой кишки остается одним из наиболее распространенных онкологических заболеваний и входит в число ведущих причин смертности от злокачественных опухолей как в России, так и в мире.

Особенность этого вида рака заключается в том, что опухоли могут развиваться по разным молекулярным механизмам. Поэтому единого препарата, который одинаково эффективно действовал бы на всех пациентов, недостаточно. Для лечения необходимы персонализированные подходы, в том числе с использованием мРНК-технологий.

"Мы понимаем, что находимся в самом начале пути, по которому до нас еще никто не проходил, и что впереди много трудностей. Но мы твердо решили начать это движение, потому что уверены: дорогу осилит идущий", – подчеркнул директор центра в беседе с РИА Новости.

Какие еще онкологические препараты разрабатывают в России

Работа НМИЦ колопроктологии – не единственный российский проект в этой области. Федеральное медико-биологическое агентство также сообщало о создании персонализированных препаратов для лечения колоректального рака.

В частности, в ноябре 2025 года ФМБА получило разрешение на клиническое применение пептидной онковакцины "Онкопепт". В апреле 2026 года агентство объявило о получении аналогичного разрешения для мРНК-препарата "Онкорна". Эти разработки относятся к отдельному направлению и не связаны с консорциумом, к которому присоединился НМИЦ колопроктологии.