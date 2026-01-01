Срочная выплата пенсионных накоплений: кто из россиян может получить деньги и на каких условиях

По словам эксперта, пенсионные накопления можно получить тремя способами: в виде срочной пенсионной выплаты, единовременной выплаты или накопительной пенсии. Выбор зависит от суммы накоплений и условий назначения выплат, пишет РИА Новости.

Срочная пенсионная выплата доступна мужчинам с 60 лет и женщинам с 55 лет. При этом необходимо иметь не менее 15 лет страхового стажа и индивидуальный пенсионный коэффициент не ниже 30. Еще одно обязательное условие – наличие сформированных пенсионных накоплений.

Они могут складываться из добровольных взносов гражданина или работодателя, участия в программе государственного софинансирования, а также средств материнского капитала, направленных на формирование накопительной пенсии.

Право на срочную выплату есть не только у тех, кто выходит на пенсию в обычном порядке, но и у граждан, получающих досрочную пенсию по старости. В частности, речь идет о работниках вредных производств, педагогах, многодетных родителях и других категориях россиян, если у них имеются соответствующие пенсионные накопления, уточнила Кутарова.

На какой срок назначают выплату

Продолжительность срочной пенсионной выплаты гражданин определяет самостоятельно. Однако получать ее можно не менее 10 лет – то есть 120 месяцев. Размер ежемесячной суммы зависит от общей величины пенсионных накоплений и выбранного срока их выплаты.

Чтобы оформить выплату, необходимо обратиться с заявлением в Социальный фонд России или негосударственный пенсионный фонд, в котором хранятся накопления.