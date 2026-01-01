Победный бросок в серии исполнил нападающий Виталий Абрамов. Эта победа стала для "Амура" четвертой подряд.

В основное время ЦСКА вышел вперед на 47-й минуте после точного броска Дерека Барака. На 58-й Борис Борин сравнял счет и перевел игру в овертайм, где команды сильнейшего не выявили.

После этой победы у "Амура" 31 очко. Команда занимает второе место в Восточной конференции, разделяя это место с нижнекамским "Нефтехимиком", но опережая татарскую команду по дополнительным показателям.

ЦСКА имеет на своем счету 40 очков. Даже несмотря на поражение, столичные армейцы возглавляют таблицу КХЛ. Следом идут "Металлург", у которого 39 баллов, и действующий чемпион "Локомотив".

Следующие матчи команды проведут 18 ноября: ЦСКА дома сыграет с ярославским "Локомотивом", "Амур" встретится с "Шанхайскими Драконами" в Санкт-Петербурге.