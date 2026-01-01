Мирра Андреева разгромила Элину Свитолину с "баранкой" в первом туре Итогового турнира WTA

19-летняя российская теннисистка проводит свой дебютный чемпионат подобного уровня, однако в стартовом матче не оставила от опытной соперницы и камня на камне.

Первая партия встречи прошла в относительно равной борьбе. Спортсменки обменивались тяжелыми розыгрышами на задней линии, но в ключевые моменты Андреева сыграла чище, сумела вовремя сделать брейк и закрыла сет в свою пользу со счетом 6:4.

Во втором сете равная игра закончилась, и на корте началось тотальное доминирование россиянки. Андреева полностью перехватила инициативу, поймала кураж и не отдала экс-чемпионке турнира Свитолиной ни одного гейма, оформив ей "баранку" – 6:0.

На весь поединок у Мирры ушел всего 1 час 11 минут. Статистика встречи подчеркивает преимущество российской спортсменки: она минимизировала количество невынужденных ошибок и показала стопроцентную реализацию брейк-поинтов, тогда как Свитолина во второй половине игры заметно просела физически и психологически.

Эта сухая победа позволила Андреевой возглавить турнирную таблицу своего квартета. Из-за разницы выигранных и проигранных геймов россиянка обошла даже вторую ракетку мира Арину Соболенко, которая ранее в этой же группе переиграла чешку Каролину Мухову в двух плотных сетах со счетом 7:6, 7:5.

Элина Свитолина и Каролина Мухова после первого раунда замыкают таблицу.

По регламенту соревнований в США, призовой фонд которых составляет $10 млн, в полуфинал выйдут только две лучшие теннисистки из группы.

В следующем туре Мирре Андреевой предстоит провести очный поединок против лидера мирового тенниса Арины Соболенко, и победа в этом матче практически гарантирует россиянке досрочный выход в плей-офф.