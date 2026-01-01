По данным УЕФА, Диалло в понедельник принял предложение президента союза Александера Чеферина и национальных ассоциаций выдвинуться. Во вторник его кандидатуру должен ратифицировать исполком FFF.

В заявлении УЕФА говорится, что на фоне серьезных опасений относительно курса ФИФА национальные ассоциации призвали к восстановлению "единства и доверия в мировом футбольном сообществе" и выразили "полное доверие Филиппу Диалло", рассчитывая, что он обеспечит необходимое руководство, "ставя развитие футбола в каждом регионе мира во главу своей миссии" и соблюдая высокие стандарты управления.

Выборы президента ФИФА назначены на 18 марта 2027 года в Рабате. Диалло 63 года, он возглавляет FFF с января 2023 года.

Ранее УЕФА, Азиатская конфедерация футбола и КОНКАКАФ критиковали ФИФА и действующего главу организации Джанни Инфантино за инициативу привлечь частных инвесторов к коммерческой деятельности федерации.

После того как УЕФА пригрозил бойкотировать турниры ФИФА, включая чемпионат мира, Инфантино заявил об отказе от продажи части коммерческих прав.

В августе УЕФА объявил о намерении поддержать альтернативного кандидата. Ряд европейских ассоциаций отозвали поддержку Инфантино. В сентябре Чеферин публично раскритиковал Инфантино на общем собрании Ассоциации европейских клубов и призвал его к отставке.

СМИ предполагали, что европейские федерации рассматривают кандидатуру Дэвида Бекхэма в качестве замены Джанни Инфантино на посту главы Международной федерации футбола.