Арийские страдания: как сугубо исторический спор стал в Индии политическим

Одна из вещей, поражающих неподготовленного западного туриста в Индии, – огромное количество свастик всевозможных форм и размеров, на которые натыкаешься буквально на каждом углу. Свастиками украшены вывески лавок и капоты машин, слоганы компаний и внутреннее убранство жилищ. Сравнительно недавно с индийских дорог начали исчезать знаменитые раскрашенные и пестро украшенные грузовики, но всякий, кому повезет еще встретить их в глубинке, имеет шанс насладиться зрелищем множества разноцветных свастик, нанесенных на любую поверхность неумелой, но старательной рукой.

Главное отличие индийских свастик от европейских в том, что для индийцев это древний символ, приносящий удачу, а не политическая метка. В Индии свастика лишена всех тех коннотаций, которые неминуемо возникают в воображении европейцев и американцев. Среднестатистический индиец не видит разницы между правосторонней и левосторонней свастикой и рисует их вместе для пущей симметрии. Более того, рядом с этим символом зачастую можно увидеть и шестиконечную звезду, и пентаграмму – обычную и перевернутую. Для индийцев все это – символы удачи.

Свастика безоговорочно воспринимается индийцами как часть их культуры, в отличие от тех исторических и мифологических сюжетов, с которыми она прочно ассоциируется. Речь прежде всего о так называемом арийском вторжении. Дискуссии вокруг арийской проблемы давно перешли в Индии из сферы чисто академической в разряд острополитических.

Кто мы такие, откуда мы, куда идем

Корни арийской гипотезы следует искать в XVII веке, когда ученые всерьез заинтересовались сходством санскрита и большинства европейских языков. Гипотеза со временем развилась в теорию: лингвисты доказали, что схожесть языков объясняется тем, что они восходят к единому предку – праиндоевропейскому языку. В конце XVIII – начале XIX века зародилась особая дисциплина – индоевропеистика, сразу оказавшаяся в центре политических баталий.

В XIX столетии начало формироваться национальное самосознание европейских и ряда азиатских народов. Каждый создавал свой национальный миф. А этому мифу требовался прочный исторический фундамент, чтобы простой человек понял, какой именно кровью и на какой почве должна быть спаяна нация. История Древней Греции и Римской империи, не говоря уже о Египте и Вавилоне, плохо подходила в качестве базиса для национальных европейских мифов, в отличие от апелляций к индоевропейскому прошлому – туманному и завораживающему. Но языка для мифа мало; требовалось понять, кто были те люди, которые говорили на нем, как они жили, о чем мечтали, какие великие подвиги совершали. Политики и общественные деятели обратились к ученым, и результат получился довольно неоднозначным. Кто-то поставил перо на службу сиюминутным национальным интересам, а кто-то сохранил верность чистой науке.

В результате сложилась масса гипотез об исторической родине ариев, говоривших на праевропейском языке. Одни предполагали, что искать ее следует в Иране, другие – что в Индии. Во второй половине XIX века приобрела популярность гипотеза о том, что на самом деле индоевропейцы вышли из лесов и гор Северной Европы (Скандинавии и Северной Германии), а потом уже расселились по евразийским степям, добравшись в конце концов до Индостана. Весомости ей придавала военная и промышленная мощь свежеобъединившейся Германии, претендовавшей на роль европейского гегемона. Прародину индоевропейцев искали и на Балканах, и в Малой Азии, и в причерноморских степях, и на Армянском нагорье. Нет ничего удивительного, что в увлекательный процесс поисков древней прародины быстро включились азиатские ученые, и первый же заход оказался крайне впечатляющим.

Локаманья Бал Гангадхар Тилак, 1910 г. ©Vostock Photo

Гиперборейский маршрут

Человека, которому суждено было создать новую теорию происхождения ариев, пережившую десятилетия, звали Локаманья Бал Гангадхар Тилак. Он родился в 1856 году в городе Ратнагири в семье школьного учителя-брахмана, знатока санскрита, получил два образования – математическое и юридическое, преподавал в школе, а затем занялся политикой. Тилак примкнул к правому крылу движения за независимость, то есть к тем, кто выступал за освобождение Индии, но полагал, что достичь его можно только на основе обращения к традициям и обычаям предков.

На своей малой родине Тилак быстро стал властителем умов. Выйти на общеиндийский уровень ему помогла оригинальная гипотеза происхождения ариев: в отличие от большинства европейских ученых своего времени, Тилак, основываясь на теориях американского теолога и антидарвиниста Уильяма Уоррена и валлийского лингвиста Джона Риса, предположил, что арии пришли на землю Индии из древней Гипербореи, которая располагалась где-то за полярным кругом. По мнению Тилака, в межледниковую эпоху климат в Арктике был настолько мягким, что там зародилась цивилизация, достигшая со временем высокого уровня развития. Потом наступил ледниковый период, человечество мигрировало и деградировало. Те, кто деградировал меньше всех и сохранил больше всех знаний, добрались до Индии и в «Ведах» изложили память о прародине.

Книгу «Арктическая родина в Ведах» Тилак писал, находясь в тюрьме, куда его посадили британцы за публикацию подстрекательских статей. Выйдя на волю, Тилак обнаружил, что стал одним из признанных интеллектуалов Индии; и неудивительно: мало кому удалось подвести настолько впечатляющую мифологическую базу под национальную идею. В современной Индии Тилака помнят и чтут главным образом за его упорную борьбу за «свадеши» (экономическую самодостаточность) и «сварадж» (политическое самоуправление) и в целом за вклад, который он внес в борьбу за свободу Индии. Вспоминают порой и его передовые взгляды на нацию как на конструкт – Тилак считал, что цвет кожи и религия не важны, имеет значение лишь то, считает ли человек Индию родной страной и готов ли работать на ее благо. А вот арктическую гипотезу Тилака если и вспоминают, то в основном как курьез – по крайней мере, в академических кругах.

Парадоксальным образом интерес к гипотезе Тилака возродился в наших краях в позднесоветские годы и расцвел в 90-е. В эпоху коллапса управленческих структур и привычного знания на поверхность всплывали самые дикие идеи, которые порой привлекали внимание даже маститых ученых. Это произошло и с арктической гипотезой: вполне заслуженные этнографы на полном серьезе анализировали сходство северорусских говоров и санскрита, индийской и славянской мифологий, пытаясь расшифровать «гиперборейский код цивилизаций». Со временем это движение сошло на нет, сейчас о «славяно-арийских ведах» и тому подобном в научной среде не вспоминают.

Меж тем в Индии, где идеи Тилака интересуют в основном маргиналов, сам спор об ариях продолжается. Он стал частью более широкой дискуссии – как надо преподавать, да и воспринимать в целом историю Индии как таковую.

Арийские страдания

В 2002–2003 годах правительство «Бхаратия джаната парти» (БДП) во главе с Аталом Бихари Ваджпаи инициировало программу исправления школьных учебников. По словам идеологов реформы, до того детям преподавали искаженную историю Индии; новые учебники и хрестоматии, опубликованные под патронажем Национального совета по исследованиям и обучению в сфере образования (NCERT), должны были стать более национальными по форме и более научными по содержанию. Ожидаемо разразился скандал: ряд историков, известных своими светскими и либеральными взглядами, выступили категорически против. Они утверждали, что в новых учебниках под видом исторических фактов преподносятся патриотические мифы, льющие воду на мельницу правящей БДП. Скандал приобрел такой масштаб, что его отголоски разнеслись далеко за границы Индии.

Премьер-министр Индии Атал Бихари Виджпаи, 2001 г. ©REUTERS

Национальный совет по исследованиям и обучению в сфере образования был создан еще в начале 1960-х. Тогдашнее руководство страны поставило перед ним цель: сформировать единую образовательную программу. Она, как считали идеологи Индийского национального конгресса (ИНК), была совершенно необходима, чтобы ускорить забуксовавший процесс нациестроительства и создать единую историю для разнообразного, многоязычного и мультирелигиозного индийского общества. Изначально статус NCERT был довольно специфическим – совет обладал значительной автономией, хотя и находился на госфинансировании. С самых первых лет его существования начались споры и дискуссии о том, какую именно версию истории надо преподавать молодым индийцам. Поскольку большинство авторов книг придерживались секулярных и либеральных взглядов, учебники почти сразу оказались под огнем критики со стороны правых движений, которых не устраивала масса вещей: от упоминаний о том, что древние индийцы ели говядину, до утверждений, что арии пришли в Индию извне. Первый протест по этому поводу был подан правой оппозицией еще в 1969 году; автор учебника отказался внести в текст изменения, и началась борьба, продолжающаяся до сего дня. Когда у власти находился ИНК или коалиции с участием левых партий, правая оппозиция кляла правительство за то, что оно, используя монополию на издание учебной литературы, промывает мозги молодежи и вкладывает туда либеральные и социалистические мифы. Когда к власти впервые пришли правые, оказавшиеся в оппозиции ИНК и коммунисты тут же начали упрекать «Бхаратия джаната парти» в «шафранизации» образовательного процесса (термин, отсылающий к оранжевому – партийному цвету БДП). Поражение «Бхаратия джаната парти» на выборах 2004-го обернулось торопливой «дешафранизацией», а возвращение БДП к власти в 2014 году – соответственно, «решафранизацией» школьной программы.

В этих спорах вопрос об арийской миграции играет важную роль. Правые, поддерживающие БДП, упорно отстаивают считающуюся в остальном научном мире маргинальной теорию о том, что родина ариев Индия. Для них это вопрос исключительной значимости: идеологи хиндутвы в принципе не могут одобрить мысль о том, что арии когда-то вторглись в Индию и принесли с собой те самые институты, которые лежат в основе структуры современного индийского общества. По их мнению, арии жили в Индии всегда, именно они построили цивилизацию долины Инда, а значит, остальные народы, говорящие на индоевропейских языках, – мигранты, чьи предки неосмотрительно покинули свою священную прародину.

Эта теория льстит национальному самолюбию, но не особенно популярна среди ученых. Хотя и среди них есть ее сторонники, включая известных археологов, придерживающихся националистических взглядов и стремящихся с лопатой в руках отыскать свидетельства того, что цивилизация долины Инда была арийской. Теорию популяризируют многочисленные романы в жанре мифологического фэнтези, которыми завалены прилавки индийских книжных. Отражена эта теория и в кино, например, в 2016 году вышел блокбастер «Мохенджо-Даро»: его главные герои говорят на санскритизированном хинди и разъезжают на лошадях, которых цивилизация долины Инда еще не знала, но которые прочно ассоциируются с арийским переселением. Имеют значение не только образы, но и слова – так, активисты правого «Раштрия сваямсевек сангх» (RSS, «Союз добровольных слуг Родины») упорно именуют этнические меньшинства, считающиеся коренными обитателями Индии, не традиционным словом «адиваси» («первые жители»), а «ванваси» («лесные жители»), подчеркивая, что именно арии – «первые жители» Индии. Оппонентов сторонники гипотезы «индийской прародины» обвиняют в низкопоклонстве перед западной наукой, отсутствии национального чувства и неверии в интеллектуальные силы индийского народа, который способен сам написать свою историю, не отдавая это дело на откуп иностранцам.

В свою очередь, противники «индийской гипотезы» нередко ассоциируются с партиями, находящимися сейчас в оппозиции. Они предпочитают следовать в русле мейнстримной мировой науки, утверждая, что задача воспитания патриотизма не оправдывает нарушения исторической правды. Нет ничего постыдного в том, чтобы признать: арии пришли в Индию извне. В конце концов, даже ярые апологеты теории индийской прародины не сомневаются, что человек как вид появился в Африке, а не на Индостане, а значит, население Индии все равно состоит из потомков мигрантов, вопрос лишь в том, насколько давних.

К тому же, по их мнению, правые идеологи сражаются с призраком. Уже давно никто из ученых всерьез не верит в арийское завоевание в том виде, каким его представляли романтически настроенные европейские авторы XIX века, живописавшие, как орды белокурых гигантов на колесницах, потрясая бронзовым оружием, вбивают в грязь малорослых темнокожих туземцев. Нынешние исследователи говорят в первую очередь о миграции, а не о вторжении и тем более не о завоевании; возможно даже, о переселении небольших групп, которые принесли с собой обычаи, мифологию и язык, смешались с местными жителями и создали в итоге богатую индийскую культуру.

Спор этот давно перерос из академического в политический, и конца ему не видно.

Задержание члена Национального студенческого союза Индии (NSUI), протестующего возле Лакхнауского университета против внесения изменений в учебники истории, 18 августа 2025 ©Naeem Ansari via Reuters Connect

Автору этих строк как-то довелось участвовать в мероприятии, где один из докладчиков предлагал установить между Индией и Россией цивилизационные связи на основе общего индоевропейского прошлого, указывая, что в Индию арии пришли с севера, то есть, скорее всего, с территории нынешней России. Вспомнили и о Тилаке, и о Гиперборее, и о родстве языков. Но дьявол кроется в деталях: представление об общем индоевропейском прошлом в Индии, конечно, существует, но существенно отличается от российского и к тому же служит предметом ожесточенных дебатов. Бездумно апеллируя к седой старине, можно в лучшем случае вызвать недоумение у брата по языковой семье, а в худшем – наломать столько дров, что политикам и чиновникам придется разгребать последствия десятилетиями.

Автор – руководитель Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН