"Ласточка" среднего возраста

С тех пор ситуация изменилась, и автопарк страны стареет: если в 2014-м средний возраст легкового автомобиля составлял 10,8 года, то ныне – 15,4. По данным аналитического агентства «Автостат», самые «молодые» автомобили зарегистрированы в Москве (средний возраст – 11,5 года) и в Санкт-Петербурге (12,4 года). А самые старые – на Дальнем Востоке (21,8 года).

Общий тренд – чем ближе к центру, тем новее авто. В Сибири средний возраст машин составляет 18,7 года, на Северном Кавказе – 15,9, на юге страны – 15,7, на Урале – 15,1, на северо-западе – 14,4. В Центральном федеральном округе (а также в Приволжском ФО) – 13,9 года. При этом всего на 1 июля 2026-го в российском парке числилось чуть более 47,7 млн личных автомашин.

Вырос и средний срок первого владения машиной. Еще каких-то 12 лет назад он не превышал четырех с половиной лет, сейчас – вплотную приблизился к семи годам. И я понимаю автовладельцев. Скажу по собственному опыту. С одной стороны, я хотел бы поменять свое 7-летнее авто на новое. Но с другой – боязно менять надежную европейскую машину на что-то непонятное, ведь, скорее всего, пересаживаться придется на «китайца» (или «нашего», но точно с китайскими корнями!). Да, качество автомобилей из Поднебесной за последние годы очень серьезно выросло, но все-таки длительного опыта эксплуатации таких авто у нас нет. Можно примерно представлять, как будет выглядеть 7-летний «немец» и какие у него могут возникнуть проблемы. А вот с «китайцем» того же возраста – сплошные вопросы…

Какие автомобили традиционно считаются самыми надежными, проверенными тысячами километров российских дорог? Среди дорогих это внедорожник Toyota Land Cruiser Prado и бизнес-седан Toyota Camry, кроссоверы Honda CR-V, Volkswagen Tiguan и Mazda CX-5. Среди относительно доступных – Hyundai Solaris / Kia Rio, VW Polo / Skoda Rapid и Octavia, Renault Logan (и все семейство на его платформе: Sandero, Duster, Largus). Кстати, самыми «живучими» из отечественных машин считаются внедорожники Lada Niva Legend/Travel, хотя их и эксплуатируют порой в самых жестких условиях.

Хотите продлить жизнь своего автомобиля? Придется вкладывать деньги (и силы) в правильное и своевременное обслуживание, причем, если пришло время для ремонта, нельзя откладывать на потом. За этим «потом» цепочкой потянутся и другие проблемы, и ремонт может оказаться куда более дорогостоящим… Так же как нельзя экономить на запчастях и расходниках. Нет, не обязательно покупать только «фирменные», но и самые дешевые, которые вызывают подозрение даже у неспециалиста, точно брать не стоит. Себе дороже обойдется.

И, конечно, нет универсального совета, после какого срока владения продавать автомобиль выгоднее всего. Все зависит от его реального состояния, марки, пробега и ситуации на рынке.

Когда может быть выгодно? Раньше считалось, что в возрасте от трех до пяти лет. После окончания заводской гарантии машина часто теряет значительную часть своей первоначальной стоимости (в некоторых случаях – до 50%!). Но в плюсах для покупателя – то, что авто, как правило, обслуживали у официального дилера.

С учетом нынешних реалий, видимо, самый выгодный возраст для продажи – 7–12 лет. Автомобиль уже существенно потерял в цене, но расходы на ремонт и обслуживание еще не слишком высокие, как для более старых машин. Эксперты называют этот отрезок «золотой серединой»: темпы обесценивания замедляются (примерно 2–4% в год), а риски крупных поломок пока не перевешивают выгоду от снижения цены.

А вот если авто старше 12 лет (а это, считай, каждый второй автомобиль в нашем парке), ликвидность резко падает: даже при отличном состоянии найти покупателя по желаемой цене становится сложно. Кроме того, с возрастом растут и риски серьезных поломок, что отпугивает потенциальных владельцев. Если машина требует дорогого ремонта, получить нормальные деньги за нее будет сложно.

При продаже обязательно встанет вопрос про юридическую чистоту авто и историю его обслуживания. Так что наличие сервисной книжки и/или счетов за проведение техобслуживания (с указанием честного пробега!) серьезно повышают доверие покупателя. И тут выходит на свет огромная наша проблема: реальный пробег у машины или скрученный? Увы, но, по разным оценкам, на вторичном рынке до половины (!) всех автомобилей – со скрученным пробегом. Отдельного наказания за это в нашем УК нет (как в Германии, например, где за такую «шалость» предусмотрен реальный срок), поэтому тут надо быть особенно внимательными.

Кстати, по поводу среднего годового пробега. В России страховые компании (а у них есть надежная статистика) считают, что для автомобиля, который не участвует в коммерческой деятельности, он составляет примерно 17–18 тыс. км в год. То есть для пятилетнего авто нормальным считается 85–90 тыс. км. Существенное отклонение в любую сторону потребует пояснений: очень маленький пробег – может быть скрученным, а сильно завышенный – означать интенсивную эксплуатацию (например, работа в такси).

Какой выбрать способ продажи? Вариантов тут несколько: самостоятельно (путем дачи объявлений), через trade-in, или же отдать на реализацию компании, которая занимается такими продажами. У каждого – свои плюсы и минусы. Например, при самостоятельной продаже можно выручить на 10–20% больше, чем при сдаче в trade-in, но это требует времени и усилий. Второй и третий варианты удобнее, если время дорого, но грозит некоторой потерей в деньгах.

И еще несколько замечаний исходя из личного опыта. Чем дороже автомобиль, тем сильнее он дешевеет. Немецкие премиум-авто (Mercedes, BMW, Porsche и т.д.) обесцениваются гораздо быстрее, чем популярные бюджетные модели. Особенно в процентном отношении! Увы, то же самое касается и китайских премиум-марок (Li, Zeekr и т.д.). Тут за 3–5 лет теряется до половины первоначальной цены, т.е. несколько миллионов рублей. В этом есть своя логика, ведь содержать подобное возрастное авто – довольно дорогое удовольствие. А смена поколений модели бьет по привлекательности старой версии: богатые клиенты предпочтут новую машину из салона. Те же китайские производители, замечу, и вовсе меняют поколения чуть ли не каждый год.

Так когда же продавать? Как мне кажется, именно диапазон от семи до 12 лет позволяет найти разумный компромисс между нормальной ценой и приемлемым техническим состоянием. В этот период автомобили дешевеют всего на 2–4% в год, а затраты на ремонт и плановое обслуживание остаются на вполне терпимом уровне. Такая сделка может оказать выгодной и для продавца, и для покупателя. Особенно если последний планирует пользоваться машиной несколько лет, а затем продать ее с минимальными финансовыми потерями.

Но мне все же жаль пока расставаться с моей «ласточкой», я с ней за семь лет почти сроднился…