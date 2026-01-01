Лошадиная сила: почему государство и бизнес делают ставку на коневодство

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В поле, в строю, на ипподроме

Современное коневодство в России – это не единая индустрия. Во-первых, агропромышленный комплекс. Последние годы небольшие крестьянско-фермерские хозяйства, помимо обычной техники, обзаводятся и лошадьми. Кроме того, конина – диетическое мясо, спрос на которое у россиян растет. Мода на здоровое питание подталкивает производителей инвестировать в переработку, чтобы выпускать продукцию с высокой долей добавленной стоимости.

Есть немало примеров успешных проектов. В частности, в Татарстане не так давно заработал цех по выпуску сырокопченой колбасы из конины с сертификацией «халяль», ориентированной на экспорт в страны Ближнего Востока. А в Башкортостане фермерские кооперативы наладили выпуск снеков из конины для внутреннего рынка.

Второе направление – военное дело. Численность конского состава в Пограничной службе ФСБ России составляет примерно 2000 голов. В зоне спецоперации лошадей используют для подвоза боекомплектов, эвакуации раненых, патрулирования в труднодоступной местности. Конные подразделения есть в структуре МВД, они обеспечивают правопорядок в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и других крупных городах.

Конный спорт – третий приоритет. Ипподромная инфраструктура в России постепенно возрождается. Главный проект 2026 года – завершение реконструкции Московского ипподрома, который, по словам мэра Сергея Собянина, «станет одним из лучших в мире конноспортивных комплексов» с беговой дорожкой 1,6 км и конным двором на 600 беговых и почти 300 скаковых лошадей.

Вице-премьер Дмитрий Патрушев анонсировал планы восстановления 13 ипподромов в разных регионах страны. Со своей стороны, Минсельхоз готовит стратегию развития ипподромной деятельности, согласно которой к 2030 году количество скаковых испытаний вырастет в 2,5 раза. Это дает надежду на скорое возвращение России на мировую спортивную арену.

Реконструкция Московского ипподрома ©Пресс-служба мэра и правительства Москвы/Агентство «Москва»

Мясная продукция

По данным системы маркировки «Честный знак», объемы ежемесячного выпуска тушенки из конины в России в прошлом году возросли почти в восемь раз, с 39 т в марте до 276 т в октябре. Покупатели буквально сметают с полок магазинов вяленую конину, свежее мясо и деликатесный продукт – казы. В связи с потребительским ажиотажем возникают вопросы относительно баланса предложения и спроса, положения дел в отечественном коневодстве. Способна ли отрасль вносить свой вклад в продовольственную безопасность страны и приносить валютную выручку от экспорта продукции?

Согласно расчетам Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Президентской академии (РАНХиГС), ускоренное развитие мясного табунного коневодства позволит к 2030 году заместить до 7% импорта говядины в сегменте недорогого диетического мяса. Также может быть создано не менее 5000 новых рабочих мест в сельской местности.

По данным Росстата, на начало 2026-го в России насчитывалось около 1,3 млн лошадей всех категорий – от племенных до табунных. До 1991 года в РСФСР показатель превышал 2 млн, следовательно, за прошедшие 35 лет потеряна чуть ли не половина «наследства» советской эпохи. Стабильной ситуацию назвать нельзя. Так, в 2025 году на фоне резкого роста объемов реализации мясной продукции из конины было зафиксировано сокращение поголовья почти на 2%.

Свыше половины (53%) лошадей сосредоточено в личных подсобных хозяйствах. Абсолютный лидер здесь Республика Саха (Якутия) – 170,8 тыс. голов, на втором месте Башкортостан – 126,9 тыс. При этом больше всего лошадей на душу населения в Республике Алтай – почти 50 голов на 100 жителей. Но есть субъекты Федерации, в которых лошадей практически не осталось.

По оценкам ФАО, глобальное поголовье домашних лошадей составляет 57–61 млн. Россия с 1,3 млн уверенно лидирует в Европе, опережая Великобританию (около 760 тыс.) и Германию (486 тыс.). Однако, когда речь заходит об объемах производства конины, выясняется, что наша страна даже не входит в первую десятку.

В группе лидеров соседи и партнеры: Китай, Казахстан, Монголия, а также далекая Мексика. Активное развитие коневодства там определяют не только традиционный уклад кочевых народов, но и экономические выгоды, растущий внутренний спрос, реализация продукции на внешних рынках.

Казахстан последние пять лет планомерно наращивает экспорт охлажденной конины в Китай и страны Персидского залива, зарабатывая на этом сотни миллионов долларов. В свою очередь, Монголия сделала ставку на производство мяса и мясной продукции из органической конины премиум-класса. Эти примеры показывают, по каким направлениям имеет смысл развивать российское коневодство, чтобы в перспективе ликвидировать разрыв между численностью поголовья и показателями товарного выхода.

Система племенного учета и экспорт

Отечественная селекционная школа – одна из старейших в мире. Орловский рысак, например, более двух веков является настоящей визитной карточкой России. Непревзойденная резвость, выносливость и элегантность делают эту породу национальным достоянием. Орловцы – настоящие звезды на дистанциях 1600, 2400 и 3200 м на ипподромах. К сожалению, поголовье постепенно снижается и требуется системная государственная поддержка, чтобы сохранить генофонд.

Буденновская верховая – спортивная гордость страны. Выведенная несколько десятилетий назад, сегодня она набирает популярность в конкуре и выездке. В 2024 году в классических видах спорта участвовало 336 лошадей этой породы. Племенное ядро сосредоточено в Ростовской области (заводы им. Будённого, им. Первой конной армии). Спрос на буденновцев растет в России, Казахстане, Киргизии и Китае. Ценовой диапазон – от 100–150 тыс. руб. за молодняк до 4–5 млн руб. за подготовленного спортивного жеребца.

Тяжеловозы (породы русская, владимирская и советская) – тоже отнюдь не музейные экспонаты, а живая тягловая сила. В хозяйствах, где малая механизация недоступна или экономически бессмысленна, они незаменимы. Лошадь пройдет там, где увязнет трактор, ее содержание вдвое дешевле, чем содержание коровы.

В Вологодской области и на Алтае предприятия малого бизнеса, использующие тяжеловозов для вывозки леса и обработки полей на склонах, снизили затраты на топливо до 40%. Проблема в том, что таких лошадей осталось мало. За четверть века общее поголовье упало в 3,5 раза. В частности, русских тяжеловозов насчитывается всего около тысячи, племенное ядро – 325 голов. В среднем стоимость взрослой рабочей лошади – 70–300 тыс. руб.

Башкирская лошадь – уникальная аборигенная порода, идеальная для экстенсивного содержания. В августе 2023-го Башкирия получила соответствующий патент. Ранее появился республиканский Центр компетенции по коневодству и конному спорту по сохранению и совершенствованию генофонда. Меры своевременные, учитывая, что в республике примерно из 125 тыс. лошадей лишь около 7000 чистопородные с подтвержденной родословной и паспортами.

В Бурятии развивается мясное направление. Местные ученые вывели новую высокопродуктивную породу на основе местных лошадей с прилитием крови рысистой и тяжеловозной. Жеребцы-производители достигают живой массы 500 кг, кобылы – 455 кг, что соответствует первому классу.

В рамках федеральной программы «Приоритет-2030», принятой в прошлом году, создан консорциум ведущих научных центров и регионов – от Якутии до Башкортостана, который занимается разработкой цифровой платформы для геномной селекции табунных лошадей. Объединение усилий позволит унифицировать племенной учет и реализовать комплекс мер по повышению продуктивности российского коневодства.

С 1 марта 2026-го в России заработала государственная информационно-аналитическая система племенного учета. Племенной материал из-за рубежа теперь можно ввозить, только получив заключение Минсельхоза. При этом реализация племенных лошадей на территории РФ облагается НДС 10%, обязательно наличие племенного паспорта. Это актуально, поскольку зависимость от импорта чистокровных спортивных и скаковых лошадей сохраняется. В 2024-м было ввезено 3525 голов, почти в шесть раз меньше, чем годом ранее (19.953 головы), что отражает ужесточение логистических и санкционных барьеров.

Препоны приходится преодолевать и российским спортсменам. Прорывать незаконную блокаду удается. По данным Россельхознадзора, за прошлый год во Владимирской области оформили ветеринарные сертификаты на вывоз 17 спортивных лошадей для участия в международных соревнованиях, проходивших в том числе в странах Евросоюза. С начала 2026-го было оформлено 118 аналогичных сертификатов.

Что касается экспорта мяса и живых животных, то потенциал огромен, но реализация хромает. В 2019–2021 годах России удалось выйти на положительный баланс внешней торговли лошадьми за счет поставок мясного молодняка в Казахстан (партии до 880 голов). При этом нерешенной проблемой остается контрабанда животных. Россельхознадзор в 2025-м пресек попытки незаконного вывоза на сопредельную территорию 191 лошади и более тысячи голов скота через Оренбуржье.

Факты свидетельствуют, с одной стороны, о высоком спросе на продукцию российского животноводства, с другой – о наличии криминальных каналов сбыта. В этой сфере необходимо навести порядок, тем более что в повестке дня экспансия на новые рынки и закрепление позиций на традиционных.

Известно, что Бурятия, ставшая куратором табунного коневодства по программе «Приоритет-2030», ведет переговоры о поставках племенных лошадей в Южную Корею, Казахстан и Узбекистан. Экспортный потенциал республики оценивается в 8000 голов молодняка в год.

По прогнозным моделям Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности РАНХиГС, к 2030 году совокупный экспорт живых лошадей, а также конины и кумыса в денежном эквиваленте может достичь $150 млн. Правда, это станет реальным при условии ветеринарной гармонизации с Китаем и Ираном и создания сети карантинных площадок.

Бизнес под стук копыт

Государство уже приступило к системной поддержке отрасли. Приказом Минсельхоза №196 от 31.03.2025 обновлен перечень пород для племенного животноводства. С 2026-го господдержка привязана к обязательной маркировке животных. Субсидии по программе «Агротуризм» получат более 54 проектов, связанных с лошадьми. Гранты от 3 млн до 10 млн руб. предназначены для развития конных маршрутов, ферм выходного дня и этнографических стоянок.

Субъекты РФ запускают собственные программы. В Бурятии принята дорожная карта, действие которой рассчитано до 2036 года. Документ предполагает двукратное увеличение производства конины и кобыльего молока. В Ростовской области власти формируют региональную стратегию развития отрасли. Краснодарский край в 2025 году направил из бюджета на развитие коневодства более 120 млн руб. Забайкалье выделило 25 млн руб. субсидий на табунное коневодство и северное оленеводство.

Наверное, самый амбициозный проект реализует Татарстан. В республике принята программа на 2027–2031 годы, которая предусматривает субсидирование 50% затрат на приобретение кобылиц за пределами региона и строительство помещений, а также закупку 8000 голов маточного поголовья. Цель – за пять лет увеличить количество лошадей с 30 тыс. до 50 тыс. голов.

В развитии отечественного коневодства ставку хотят сделать на частный бизнес. Показательный пример – продажа имущественного комплекса Прилепского племенного конного завода под Тулой, основанного в 1834 году. В феврале 2026-го конезавод и другие активы выставили на продажу за 190 млн руб. (усадьба – 30 млн руб., 255 га сельхозугодий и поголовье – 160 млн руб.). Корпорация развития Тульской области предлагает льготное кредитование, налоговые преференции, софинансирование создания инфраструктуры и получение участков без торгов – фактически «входной билет» в отрасль с полным пакетом государственной поддержки.

Лошадь породы орловский рысак ©Olga_i/Shutterstock/Fotodom

В ожидании птицы-тройки

Однако для инвестора этого сегодня недостаточно. Реалии таковы, что в отрасли не решены многие вопросы. Так, сохраняется острый кадровый голод, отсутствуют единые стандарты контроля эмбрионов и спермы. Нет и единой стратегии, которая увязала бы интересы племенных хозяйств, переработчиков, спорта и оборонного сектора. Во Франции, например, только ипподромная индустрия приносит в бюджет до €20 млрд ежегодно, а российское коневодство все еще борется за статус самодостаточной индустрии.

Перед отраслью стоят четыре системные задачи. Первая – переломить тренд на сокращение поголовья. Для этого нужны экономические стимулы для расширения табунного коневодства, особенно в регионах Сибири и Дальнего Востока. Вторая задача – консолидация, предполагающая создание прозрачных цепочек «фермер – переработчик – экспортер» и единой цифровой платформы племенного учета и ценообразования.

Третья – подготовить ветеринаров, зоотехников, иппологов, тренеров. Без этих специалистов задуманный технологический рывок останется на бумаге. Четвертая – осуществить экспортную экспансию на рынки Азии и Ближнего Востока, где конина – традиционный и дефицитный продукт.

Все цели достижимы. Современная наука предлагает геномную селекцию, государство вводит прослеживаемость, бизнес поверил в нишевые продукты и потенциально готов вносить свой вклад в решение общих задач.

Автор – директор Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Президентской академии (РАНХиГС)