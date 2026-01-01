Беспилотник из Румынии взорвался возле Трансбалканского газопровода в Болгарии

Беспилотник вошел в воздушное пространство Болгарии рано утром со стороны Румынии и сдетонировал примерно в 200 м от румынской компрессорной станции и примерно в километре от болгарской компрессорной станции. Инцидент произошел примерно в 100 м от границы, недалеко от бывшего пограничного пункта Кардам, пишет Novinite.

Инфраструктуре и окружающим сельскохозяйственным угодьям не был нанесен ущерб. Кто запустил дрон, еще не установлено.

Премьер-министр Румен Радев объявил об инциденте после внеочередного заседания Совета безопасности в Совете министров. Он сказал, что беспилотник вошел в воздушное пространство Румынии, но не был обнаружен ни в Румынии, ни в Болгарии. Также не было никакой информации от Объединенного центра воздушных операций в Торрехоне, Испания, который осуществляет мониторинг воздушного пространства над Южной Европой.

БПЛА получил серьезные повреждения в результате взрыва, что не позволяет властям сразу определить, является ли он гражданским или военным. Однако Радев отметил, что "это не игрушечный беспилотник, он больше". Власти изучают обломки, чтобы установить его точный тип и определить, нес ли он взрывчатку.

Инциденты с появлением боевых БПЛА в Румынии

На прошлой неделе, 2 августа, Министерство обороны Румынии сообщило о падении БПЛА возле границы с Украиной. Фрагменты БПЛА обнаружили на сельскохозяйственном участке в населенном пункте Периправа. Никто не пострадал. Ранее власти Румынии говорили о причастности России к появлению беспилотных летательных аппаратов в приграничных районах страны. МИД РФ опровергает эти заявления.

Утром 26 июля 2026 года в воздушном пространстве Румынии был сбит беспилотный летательный аппарат. Руководство страны бездоказательно заявило, что дрон принадлежит России. Посол РФ был вызван в МИД Румынии, позже было объявлено о высылке одного из сотрудников посольства РФ в Бухаресте. Тогда в румынском Минобороны уточнили, что это был третий подобный случай за последние дни.

В конце мая в Румынии произошел громкий инцидент с БПЛА, который серьезно повлиял на отношения Бухареста и Москвы. 29 мая дрон врезался в жилой дом в городе Галац у границы с Украиной, пострадали два человека. После инцидента власти страны объявили persona non grata российского генконсула в Констанце.

Трансбалканский газопровод

Трансбалканский газопровод – советская газотранспортная система, построенная для транзита российского газа через Украину, Молдавию, Румынию и Болгарию в Турцию. Основной комплекс был достроен в 1988 году. После запуска TurkStream в 2020 году маршрут потерял свое прежнее значение: российские поставки в Турцию и часть Балкан были перенаправлены через Чёрное море, Турцию и Болгарию.

Сейчас Трансбалканский коридор рассматривается прежде всего как маршрут реверсных поставок с юга на север – из Болгарии и Румынии через Молдавию на Украину. По нему можно направлять азербайджанский газ, а также газ с терминалов Греции и Турции. Европейская комиссия рассматривает его как один из элементов диверсификации газоснабжения региона. В июле 2025 года Украина впервые получила по Трансбалканскому маршруту азербайджанский газ от SOCAR.