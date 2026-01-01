Число призывников в Швеции в 2026 году станет самым большим за десятилетия

В ВС Швеции называют число новых призывников самым большим за несколько десятилетий. Это, как утверждается, способствует укреплению обороны страны.

В 2022 году в Швеции призвали примерно 5500 человек, в 2025 – 8500.

Швеция отказалась от системы призыва в армию в 2010 году, однако уже в 2017 году призыв был восстановлен, причем призывать стали как мужчин, так и женщин. Возврат к призыву объясняли нехваткой добровольцев для поддержания численности ВС.

В декабре 2022 года было заявлено, что призыв будет постепенно увеличен до 10.000 человек в год к концу 2035-го.

Численность шведских ВС в мирное время – 29.600 человек, в военное – 88.000. Поставлена цель довести численность ВС в военное время до 130.000 к 2035 году.

Как работает призыв в армию в Швеции?

Все шведы в возрасте от 16 до 70 лет являются частью системы Totalförsvaret ("тотальной обороны"). Одна из ее составляющих – воинский призыв.

Шведское агентство по призыву и оценке оборонных сил направляет каждому достигшему 18 лет гражданину страны специальный онлайн-опросник. Призыву подлежат те юноши и девушки, которых специалисты агентства считают подходящими исходя из текущих потребностей вооруженных сил. Также агентство принимает заявления от добровольцев, не попавших под призыв, но все равно желающих пройти базовую военную подготовку.

Призывники, которые отказываются от службы по идейным или религиозным соображениям, могут быть направлены на обязательную гражданскую службу. Попытка избежать призыва карается штрафом или тюремным заключением на срок до одного года.