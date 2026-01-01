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Экс-глава Верховного суда согласился стать новым президентом Венгрии

Бывший председатель Верховного суда Венгрии (2009–2011) Андраш Бака принял предложение правящей партии "Тиса" стать президентом страны. Об этом в субботу, 8 августа 2026 года, сообщил премьер-министр Петер Мадьяр.

"Мы лично проинформировали Андраша Баку о решении фракции партии «Тиса» и одновременно попросили его принять предложение занять пост президента республики. Господин председатель принял это предложение, руководствуясь стремлением служить нации, и готов работать ради единства венгерского народа и демократической, европейской Венгрии", – написал он в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

До этого партия "Тиса" и Мадьяр добились ухода с должности президента Тамаша Шуйока, назначенного в период, когда пост премьер-министра занимал Виктор Орбан.

18 июля Шуйок подписал одобренную парламентом 17-ю поправку к основному закону, предусматривающую его отстранение. При этом он охарактеризовал документ как антиконституционный и антидемократический, однако отказался от дальнейшего противостояния новому правительству, заявив, что исчерпал правовые возможности.

Венгрия является парламентской республикой, где ключевые полномочия сосредоточены у премьер-министра и правительства. Президент избирается парламентом большинством голосов. Кандидатов на этот пост официально выдвигают парламентские фракции.

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Метки: Венгрия
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