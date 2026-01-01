Хуситы сообщили об ударах по саудовскому порту Аль-Моха

В заявлении хуситов сообщается: "Возобновившиеся удары нацелены на мобилизационные центры саудовского противника, склады вооружений и оперативные штабы в Аль-Мохе". "Аль-Масира" также распространила кадры запуска нескольких ракет и дронов.

Вооруженные силы Йемена, подконтрольные правительству, сообщили в соцсети X о работе систем противовоздушной обороны в районе города. По их утверждению, новая волна атак хуситов с использованием баллистических ракет и беспилотников была нацелена на "жилые кварталы в Аль-Мохе, системам ПВО удалось перехватить некоторое количество дронов".

Военное ведомство также напомнило, что ранее в результате атаки на Аль-Моху в мухафазе Таиз погибли семь мирных жителей и военнослужащих, еще несколько человек получили ранения.

Накануне, как передает "Аль-Масира", движение заявило о проведении "масштабной военной операции, нацеленной против скоплений саудовских военных, подкреплений и складов вооружений в районе Аль-Моха". По утверждению хуситов, в результате ударов "была уничтожена военная техника, погибли и ранены десятки военнослужащих, в том числе граждан Саудовской Аравии".

Движение также заявило о намерении "продолжать отслеживать передвижения и наращивание саудовских военных сил и наносить по ним прямые удары" и подчеркнуло, что "не позволит саудовскому врагу достичь своих целей относительно йеменского народа".

20 июля хуситы объявили о морской блокаде Саудовской Аравии. Поводом стала попытка близкого к Эр-Рияду центрального правительства Йемена атаковать самолет с высокопоставленными хуситами, возвращавшимися 13 июля с похорон убитого в начале атаки США и Израиля на Иран верховного лидера Исламской Республики Али Хаменеи.

Объявленная блокада осложнила судоходство в Красном море, Саудовская Аравия предпринимает усилия по созданию международной коалиции для защиты судов.

Позднее хуситы также сообщили об ударах по объектам Saudi Aramco на территории королевства. Попытки Саудовской Аравии и Египта добиться сворачивания военной активности со стороны хуситов пока не принесли результата.

В конце прошлого месяца возглавляемая Эр-Риядом коалиция атаковала военные объекты хуситов в провинции Ходейда на западе Йемена, в том числе порты. Представитель коалиции Турки аль-Малики в тот же день опроверг сообщения о бомбардировках портовой инфраструктуры. При этом он подтвердил, что коалиция продолжит действия для защиты судоходства, и предупредил хуситов о "соразмерном ответе" на любые новые атаки. Кроме того, хуситы пригрозили перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив – выход из Красного моря, если произойдет эскалация ситуации вокруг Ирана.