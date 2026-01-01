Управление по коммуникациям и СМИ Ирака решило заблокировать мессенджер на основании распоряжения премьер-министра, передает Iraqi News Agency (INA). Регулятор заявил, что компания-оператор не соблюдала правовые и нормативные требования и не приняла меры для борьбы с незаконным контентом. Мессенджеру дали 30 дней на исправление правового статуса. Цель блокировки – заставить компанию проверять иракский контент, предотвращать нарушения и сотрудничать с комиссией. В 2023 году Ирак уже ограничивал работу Telegram, но через несколько недель запрет сняли.

Управление общественной безопасности Иордании объявило о блокировке за несколько часов до этого. В заявлении, которое цитирует Reuters, меры объяснили борьбой с распространением экстремизма и радикализма, угрожающих общественной безопасности и национальным интересам. Ведомство также указало на риск киберпреступлений, включая угрозы и вымогательства. На какой срок приложение заблокировано и возможно ли снятие ограничений, не уточнялось.

Telegram регулярно отчитывается о блокировке групп и каналов, в том числе распространяющих материалы сексуального характера и террористические сообщества. За 15 ноября компания заблокировала 97 054 группы и канала.

Обе страны ограничили доступ к мессенджеру в один день, но с разными формулировками: Ирак дает компании срок на исправление, Иордания срок не называет.

10 февраля 2026-го Роскомнадзор официально объявил о начале замедления Telegram из-за неисполнения требований законодательства. С этого момента ограничения стали постоянными и масштабными.