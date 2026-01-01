Испания ввела временный пограничный контроль для прибывающих из Италии пассажиров

Мадрид объяснил введение временного режима "сохраняющимся давлением нелегальной миграции" со стороны Италии. Испанские правила будут действовать как минимум до 7 сентября, но власти оставили за собой право скорректировать сроки, если изменятся обстоятельства, из‑за которых был восстановлен контроль.

Инициатива Испании стала ответом на шаг Рима. Ранее итальянские власти, выразив обеспокоенность масштабом миграционного кризиса в испанском анклаве Сеута, приостановили действие шенгенского режима в отношении Мадрида до 15 августа. В Риме подчеркивают, что их ограничения не затронут граждан Испании или других стран ЕС.

Испанская сторона, напротив, распространила проверки и на граждан Италии. Теперь им тоже придется проходить пограничный контроль при въезде в страну.

При этом Мадрид указывает, что подавляющее большинство мигрантов, ранее оказавшихся в Сеуте, уже вернулись в Марокко, а значит, нет оснований ожидать их транзита через Испанию в Италию.

По мнению испанских властей, Рим реагирует на ситуацию, которая напрямую Италии не угрожает, фактически наказывая Мадрид за внутренний миграционный кризис.

Министр по делам молодежи Испании Сира Рего резко раскритиковала премьер‑министра Италии Джорджу Мелони, заявив, что та уделяет больше внимания символическим жестам – вроде фотографий с Дональдом Трампом, – чем защите общих европейских интересов, и продвигает в ЕС политическую линию, ослабляющую Евросоюз изнутри.