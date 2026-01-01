Маск представил проект завода чипов Terafab в Техасе

В своем сообщении Маск заявил: "Terafab Техас станет самым большим и самым ценным зданием на Земле".

По данным SpaceX, площадь комплекса составит около 9,3 млн кв. м. По этому показателю Terafab должен стать крупнейшим в мире заводом по выпуску полупроводников.

Согласно опубликованной информации, чипы, производимые на Terafab, планируется использовать в человекоподобных роботах Optimus, в роботизированных такси Cybercab, а также в космических центрах обработки данных SpaceX.

В апреле 2026 года сообщалось, что в рамках своего нового мегапроекта Terafab Илон Маск планирует производить 1 трлн Вт вычислительных мощностей в год. Это должна быть фабрика по производству 2-нанометровых чипов для роботов, ИИ-спутников и умных автомобилей, которую построят три предприятия миллиардера – Tesla, xAI, SpaceX.

До этого, в январе 2026 года, Маск заявил о свертывании производства классических моделей Tesla – S и X. Вместо них на фабрике во Фримонте будут собирать человекоподобных роботов – Tesla Bot или Optimus. Производство планируется начать до конца 2026 года, в то время как продажи стартуют в 2027 году.