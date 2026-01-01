НАБУ обвинило экс-посла Украины в США Стефанишину в незаконном обогащении

Следователи также выяснили, что в разное время Стефанишина владела другими активами, оформленными на близких ей людей. В числе этих активов квартира в киевском ЖК бизнес-класса (зарегистрирована на мать), парковочное место и несколько нежилых помещений в том же комплексе (зарегистрированы на отца), автомобиль Mercedes-Benz GLC 220 d (зарегистрирован на подчиненного).

В НАБУ заявили, что официальные доходы Стефанишиной не позволяли ей приобрести такое имущество.

"В период с начала 2024 года до середины 2025 года она заработала около 3,7 млн гривен, зато только с ее банковских счетов было потрачено ориентировочно 4,2 млн гривен", – отметили в ведомстве.

Суд избрал меру пресечения Стефанишиной в виде залога в размере 6 млн гривен. Также она обязана являться по требованию детектива НАБУ, уведомлять правоохранительные органы о смене места жительства и не общаться со свидетелями, проходящими по ее делу.

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