НАБУ обвинило экс-посла Украины в США Стефанишину в незаконном обогащении

Следователи также выяснили, что в разное время Стефанишина владела другими активами, оформленными на близких ей людей. В числе этих активов квартира в киевском ЖК бизнес-класса (зарегистрирована на мать), парковочное место и несколько нежилых помещений в том же комплексе (зарегистрированы на отца), автомобиль Mercedes-Benz GLC 220 d (зарегистрирован на подчиненного).
В НАБУ заявили, что официальные доходы Стефанишиной не позволяли ей приобрести такое имущество.
"В период с начала 2024 года до середины 2025 года она заработала около 3,7 млн гривен, зато только с ее банковских счетов было потрачено ориентировочно 4,2 млн гривен", – отметили в ведомстве.
Суд избрал меру пресечения Стефанишиной в виде залога в размере 6 млн гривен. Также она обязана являться по требованию детектива НАБУ, уведомлять правоохранительные органы о смене места жительства и не общаться со свидетелями, проходящими по ее делу.
Кто из украинских высших чиновников обвинялся в коррупции в последние годы?
В последние годы на Украине развернулась серия масштабных расследований, затронувших высшие эшелоны власти, включая ближайшее окружение президента.
- Андрей Ермак (бывший глава офиса президента). В мае 2026 года ему официально предъявлено подозрение в легализации имущества, полученного преступным путем в составе организованной группы. По версии следствия, Ермак участвовал в отмывании 460 млн гривен через строительство элитного коттеджного поселка "Династия" под Киевом (деньги выводились в рамках дела "Мидас" и махинаций вокруг "Энергоатома").
- Алексей Чернышов (бывший вице-премьер-министр и экс-глава Минрегиона). Задержан и арестован в конце 2025 года в рамках операции "Мидас". Чернышова называют ключевым организатором строительной схемы, в которую он вовлек топ-чиновников и бизнесменов.
- Герман Галущенко (бывший министр энергетики). Отправлен в отставку и задержан при попытке выезда из страны в конце 2025 года. Галущенко вменяют участие в преступной организации и отмывание средств через госпредприятие "Энергоатом".
- Светлана Гринчук (экс-министр энергетики). Уволена и привлечена к ответственности в ноябре 2025 года на фоне масштабного коррупционного кризиса в энергетическом секторе.
- Алексей Резников (бывший министр обороны). Отправлен в отставку после серии громких скандалов в Минобороны по закупкам продовольствия и экипировки для ВСУ по завышенным ценам. Летом 2025 года антикоррупционные органы провели у Резникова обыски в рамках расследования этих злоупотреблений.