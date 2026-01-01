Нетаньяху отверг план "Совета мира" и исключил вывод войск до разоружения ХАМАС

"Израиль отвергает документ из 15 пунктов. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не осуществит никакого отступления до разоружения ХАМАС. И когда я говорю о разоружении ХАМАС, это означает тяжелое оружие, менее тяжелое оружие – все оружие. И мы говорим о реальном разоружении, а не о фиктивном", – заявил премьер на заседании правительства в воскресенье, 9 августа 2026 года.

По данным пресс-службы главы правительства, Израиль передал США свои возражения по этому плану.

"Сейчас мы обсуждаем этот вопрос с американцами. У них есть свои идеи, часть из них для нас приемлема, часть неприемлема, и мы умеем отстаивать свою позицию в таких вопросах. Мы доказали это в прошлом и доказываем это сегодня", – добавил Нетаньяху.

9 октября 2025 года Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного американским президентом Дональдом Трампом. На следующий день в Газе вступил в силу режим прекращения огня.

В соответствии с соглашением израильские войска отошли на так называемую желтую линию, сохранив под своим контролем более 50% территории сектора.

ХАМАС 31 июля перечислил условия для своего разоружения. Палестинское радикальное движение подчеркнуло, что вопрос его разоружения зависит от выполнения Израилем всех пунктов соглашения. ХАМАС готов отказаться от тяжелого вооружения после прекращения атак еврейского государства и ухода его войск из сектора Газа.