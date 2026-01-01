Новый закон об антироссийских санкциях одобрен подавляющим большинством Сената США

Билль был внесен им 16 июля. Проект предполагает возможность установления вторичных пошлин в размере 100% на товары из пяти стран – крупнейших импортеров российских нефти, газа, урана. Также предусмотрены:

введение жестких блокирующих ограничений против танкеров "теневого флота", которые перевозят российскую нефть в обход ценового "потолка";

санкции в отношении Банка России, крупнейших коммерческих банков РФ и масштабных СПГ-проектов, таких как "Ямал СПГ", "Арктик СПГ-1, 2, 3".

расширение черных списков высших чиновников, военных лидеров и крупных предпринимателей.

За президентом сохраняется право приостановить действие санкций в интересах национальной безопасности. Полная их отмена допускается лишь при подписании мирного соглашения между Россией и Украиной.

Законопроект стал более мягким по сравнению с первоначальным проектом – это сделали, чтобы получить поддержку президента США Дональда Трампа. Вместе с тем, среди конгрессменов есть немалые опасения относительно того, что новый закон лишь даст Трампу юридическую возможность продолжать свои тарифные войны.

Вопрос о том, воспользуется ли вообще Трамп своими новыми полномочиями в отношении России, остается открытым. 29 июля он фактически поддержал его, но Трамп – это Трамп.

Теперь законопроект поступит на рассмотрение Палаты представителей, что, вероятно, случится в сентябре, так как нижняя палата Конгресса до 31 августа находится на каникулах.

Линдси Грэм - физическое лицо или организация, признанная террористической и запрещенная в России; физическое лицо или организация, признанная экстремистской и запрещенная в России;

