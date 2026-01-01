Пирамиды Мероэ оказались под угрозой

Из-за столкновений вся работа по сохранению этих объектов приостановлена.

"Комплекс может столкнуться с катастрофой, возможны обрушения", – говорит археолог Махмуд Сулейман.

"Наносы песка все больше увеличиваются, они появляются даже в храмах, густо растет трава, – добавляет охранник Мустафа Ахмед. – Состояние пирамид сильно ухудшилось, камни начали падать".

Камни сооружений страдают и из-за соли. Свою роль в ухудшении ситуации играют невозможность нормальной организации работы суданских археологов, приостановка зарубежных миссий, изменение климата.

Нубийские пирамиды строились примерно 1000 лет, с начала VII века до нашей эры по середину IV века нашей. Их сооружали правители Кушитских королевств для погребальных целей. Всего известно около 255 пирамид. Самое обширное скопление располагается в Мероэ, примерно в 100 км к северу от Хартума. Высота этих пирамид – от 6 до 30 м, их основание обычно не превышает 8 м.

Пирамиды были разграблены еще в древности. В 1830-е году громадный ущерб им был нанесен итальянским "Индианой Джонсом" – искатель сокровищ Джузеппе Ферлини не утруждал себя раскапыванием входов, а попросту взрывал вершины пирамид. Им были разрушены около 40 сооружений.

Что касается гражданской войны в Судане, то она началась в апреле 2023 года, причем сторонами ее выступили Вооруженные силы Судана и Силы быстрого реагирования. Поводом для начала столкновений стал вопрос об интеграции СБР в армию. Война привела к масштабной гуманитарной катастрофе. Число принудительно перемещенных лиц составило около 12 млн человек