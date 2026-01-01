Российские специалисты начали возвращаться на АЭС "Бушер"

"Мы приступили к возвращению специалистов на площадку сооружаемой АЭС «Бушер», первые пять человек из числа инженерно-технического персонала уже прибыли в наш поселок проживания и приступили к выполнению своих рабочих задач", – приводит слова Лихачёва "Интерфакс".

Следующую группу в составе нескольких десятков сотрудников предполагается отправить в ближайшие две недели. Если, конечно, не последует новой эскалации.

Вместе с остававшимися на станции отечественными специалистами общее число россиян на АЭС достигло 25.

"Если все пойдет хорошо, уже осенью мы доведем численность нашего персонала на проекте до 100 человек", – указал глава Росатома.

По словам Лихачёва, в планах – вернуть как можно быстрее всех ранее эвакуированных из Ирана специалистов. Однако, подчеркнул он, возвращение к довоенному положению вещей станет возможно лишь после достижения США и Ираном окончательных договоренностей.

В настоящее время на площадке АЭС ведется сооружение основных и вспомогательных зданий энергоблоков №№2 и 3, выполняются подготовительные работы на гидротехнических объектах.

Начало противостояния США и Израиля с Ираном в конце февраля вынудило Росатом эвакуировать своих специалистов с площадки АЭС "Бушер". 20 апреля Лихачёв говорил, что эвакуация полностью завершена – в Россию вернулось более 600 человек. В Иране оставались лишь добровольцы: 20 человек непосредственно на станции и еще четверо в Тегеране.

Задачей добровольцев было поддерживать инфраструктуру жилого городка и строительных объектов в работоспособном состоянии, а также оставаться на связи с иранским заказчиком. "Мы должны максимально быть готовыми к возврату к строительству. Об этом нас очень просят иранские партнеры – не ставить крест на стройке", – подчеркивал тогда Лихачёв.