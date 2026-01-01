10 августа 2026
USD 82.17 +0.76 EUR 94.84 +0.78
Новости Зарубежье
  1. Главная страница
  2. Новости
  3. Российские специалисты начали возвращаться на АЭС "Бушер"

Российские специалисты начали возвращаться на АЭС "Бушер"

Первые пять человек уже прибыли в Иран и подключились к работе, сообщил 9 августа 2026 года, в воскресенье, глава Росатома Алексей Лихачёв.

Россияне возвращаются на АЭС "Бушер"

АЭС "Бушер" в Иране (архивное фото)

©Hossein Fatemi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

"Мы приступили к возвращению специалистов на площадку сооружаемой АЭС «Бушер», первые пять человек из числа инженерно-технического персонала уже прибыли в наш поселок проживания и приступили к выполнению своих рабочих задач", – приводит слова Лихачёва "Интерфакс".

Следующую группу в составе нескольких десятков сотрудников предполагается отправить в ближайшие две недели. Если, конечно, не последует новой эскалации.

Вместе с остававшимися на станции отечественными специалистами общее число россиян на АЭС достигло 25.

"Если все пойдет хорошо, уже осенью мы доведем численность нашего персонала на проекте до 100 человек", – указал глава Росатома.

По словам Лихачёва, в планах – вернуть как можно быстрее всех ранее эвакуированных из Ирана специалистов. Однако, подчеркнул он, возвращение к довоенному положению вещей станет возможно лишь после достижения США и Ираном окончательных договоренностей.

В настоящее время на площадке АЭС ведется сооружение основных и вспомогательных зданий энергоблоков №№2 и 3, выполняются подготовительные работы на гидротехнических объектах.

Начало противостояния США и Израиля с Ираном в конце февраля вынудило Росатом эвакуировать своих специалистов с площадки АЭС "Бушер". 20 апреля Лихачёв говорил, что эвакуация полностью завершена – в Россию вернулось более 600 человек. В Иране оставались лишь добровольцы: 20 человек непосредственно на станции и еще четверо в Тегеране.

Задачей добровольцев было поддерживать инфраструктуру жилого городка и строительных объектов в работоспособном состоянии, а также оставаться на связи с иранским заказчиком. "Мы должны максимально быть готовыми к возврату к строительству. Об этом нас очень просят иранские партнеры – не ставить крест на стройке", – подчеркивал тогда Лихачёв.

Читайте наши каналы в Макс и Telegram: Профиль-News, журнал Профиль. Скачивайте полностью бесплатное мобильное приложение журнала "Профиль".

Метки: АЭС Иран росатом
Рекомендательный сервис