США готовят крупнейший отзыв виз в истории страны

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на документы Госдепартамента и американских чиновников.

По данным агентства, Госдепартамент в ближайшие недели может начать отзывать визы категорий B1 и B2, выданные в период с 2016 по 2026 год. Речь идет об иностранцах, которые первоначально въехали в США как временные посетители, но затем обратились за убежищем, рассчитывая остаться в стране.

Кампания проводится Госдепартаментом совместно с Министерством внутренней безопасности США. Представитель Госдепартамента Томми Пиготт подтвердил, что ведомства выявляют иностранцев, которые въехали в страну по краткосрочным визам, а затем подали заявления на предоставление убежища.

При этом точное количество виз, которые в итоге будут отозваны, пока неизвестно. По словам Пиготта, процесс продолжается, поэтому число затронутых людей может измениться.

Сам по себе отзыв визы не означает немедленной депортации. Как отмечает AP, большинство иностранцев, чьи заявления на убежище находятся на рассмотрении, не будут автоматически выдворены из страны. Однако они потеряют статус, связанный с туристической или деловой визой.

Проверка владельцев действующих B1/B2 началась после того, как Госдепартамент получил от Службы гражданства и иммиграции США информацию о поданных заявлениях на убежище. Решения по конкретным людям еще принимаются, а сама инициатива, вероятно, столкнется с судебными оспариваниями.

Массовый отзыв виз станет продолжением ужесточения миграционной политики администрации Трампа. По данным AP, за последние 18 месяцев Госдепартамент уже отозвал около 175 тыс. виз у иностранцев, в том числе у лиц, обвиняемых или осужденных за преступления, а также у некоторых людей, публично выступавших с критикой политики США.

Администрация Трампа последовательно расширяет контроль за въездом иностранцев и проверку оснований для пребывания в стране. Госдепартамент также ввел ограничения на выдачу виз гражданам 75 государств, включая Россию, и в 2026 году расширил использование дополнительных механизмов проверки заявителей.

Инициатива по визам B1/B2 осуществляется в рамках широкой программы президента США по ужесточению миграционного контроля. Во время предвыборной кампании Трамп обещал провести крупнейшую в истории страны кампанию по депортации нелегальных мигрантов.