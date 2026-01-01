США сняли ограничения: "Белавиа" может закупать лайнеры напрямую у Boeing

"Это позволит «Белавиа» напрямую получать запасные части, компоненты, программное обеспечение по имеющимся в авиакомпании самолетам. Кроме того, это открывает дорогу на проведение переговоров по приобретению самолетов напрямую в корпорации Boeing", – говорит Чергинец.

Он напоминает, что "в принципе" политические санкции были сняты еще год назад. Также уже выдано разрешение Минфина США, которое дает техническую возможность непосредственного сотрудничества "Белавиа" и Boeing.

В декабре 2025 года Чергинец рассказывал: "С вице-президентом Boeing была хорошая, добрая встреча. Обсудили, как мы сейчас разворачиваем, восстанавливаем наше сотрудничество".

По данным на сайте перевозчика, в его воздушном флоте – 10 Boeing: один 737-300, восемь 737-800, один 737-8. Также "Белавиа" располагает одним Embraer E175, четырьмя Embraer E195, тремя Airbus A330-200.

Как указывают в посольстве Республики Беларусь в Вашингтоне, "в 2025 году, с возвращением в Белый дом администрации Дональда Трампа, наметились определенные подвижки в белорусско-американских отношениях".

В том числе США сняли санкции в отношении предприятий калийной отрасли, Минфина и Банка развития Республики Беларусь, Белинвестбанка, Белинвест-Инжиниринга и Белбизнеслизинга.

В сентябре 2026 года Республика Беларусь и США согласовали промежуточный договор. В качестве жеста доброй воли РБ освободит 25 заключенных. Соединённые Штаты, в свою очередь, снимут санкции еще с двух белорусских компаний "Лакокраски" и "Беллесбумпром". Дональд Трамп в конце того же месяца сообщил о подготовке сделки с Республикой Беларусь по поставкам калийных удобрений в США.