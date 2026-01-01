США восстановили обмен развединформацией с Украиной – Politico

"Я не хочу вдаваться в подробности, но ситуация улучшилась", – заявил сенатор-демократ Марк Уорнер, выступающий за увеличение помощи Украине.

Сенаторы Джон Корнин и Роджер Уикер (оба республиканцы) указали, что обмен информацией активизировался в момент "стратегической важности". Согласно точке зрения сенатора-демократа Тима Кейна, "налицо признаки более тесной коммуникации между Украиной и США и большего доверия в общении".

В Белом доме не стали раскрывать Politico подробности текущих отношений с Киевом в области обмена разведданными. Вместе с тем в американской администрации подчеркнули, что президент Дональд Трамп сосредоточен на содействии урегулированию конфликта.

Когда и почему США прекратили обмен развединформацией с Украиной?

В начале марта 2025 года Белый дом временно заблокировал передачу развединформации и военной помощи Киеву. Так Вашингтон пытался склонить Украину к началу мирных переговоров с Россией. Поводом для этой меры послужила напряженная встреча украинского лидера Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Овальном кабинете 28 февраля.

Уже через неделю, 11 марта 2025 года, США начали постепенно отменять жесткие ограничения после того, как Киев выразил готовность обсуждать условия 30-дневного перемирия. Возобновление обмена подтвердила тогдашняя глава Национальной разведки США Тулси Габбард.

Однако обмен информацией долгое время оставался избирательным. Американская сторона исключала передачу данных о целях внутри международно признанных границ России, пишет The Guardian.