Супертанкер, шедший через южную часть Ормузского пролива, подорвался на двух минах

В КСИР предупредили, что экипажам судов, не соблюдающих объявленные Корпусом меры безопасности в проливе, грозит такая же опасность.

"Компании, занимающиеся судоходством, не должны поддаваться на провокации американской армии <...> и не должны подвергать имущество и жизни своих экипажей неоправданному риску", – цитирует сообщение представителей КСИР агентство Tasnim в Telegram-канале.

Что такое супертанкер?

Супертанкер – это сверхкрупное океанское судно-танкер с дедвейтом (полной грузоподъемностью) от 320.000 метрических тонн, предназначенное для массовой перевозки сырой нефти.

Классификация. Относятся к классам VLCC (Very Large Crude Carrier) и ULCC (Ultra Large Crude Carrier).

Вместимость. Перевозят более 2 миллионов баррелей нефти (свыше 318 тысяч тонн) за один рейс.

Назначение. Доставка сырой нефти из отдаленных портов загрузки напрямую на нефтеперерабатывающие заводы или к местам промежуточной перегрузки.

Размеры. Длина таких гигантов может превышать 400 метров, а ширина – почти 70 метров (например, знаменитый рекордсмен Knock Nevis имел длину около 458 метров).

Почему Иран перекрыл и заминировал Ормузский пролив?

Ответ на военные удары. Блокировка стала прямой реакцией на нападение и воздушные атаки со стороны Соединенных Штатов и Израиля на иранские объекты.

Противодействие морской блокаде. Тегеран использует контроль над проливом как контрмеру против объявленной Вашингтоном в апреле 2026 года полной морской блокады иранских портов.

Давление для снятия санкций. Иран требует от США полной отмены нефтяного эмбарго и разморозки зарубежных государственных активов.

Прекращение "экономической войны". Блокировка ключевой логистической артерии призвана заставить США прекратить финансовое и санкционное наступление.

Принуждение к выплате репараций. Тегеран увязал открытие судоходства с требованием компенсаций за нанесенный в ходе текущей войны ущерб.

Вывод иностранных войск. Исламская республика использует "географическое оружие" для вытеснения американского военного контингента из региона Ближнего Востока.

Защита суверенитета и территориальных вод. Иран позиционирует минирование и жесткий досмотр как меру национальной безопасности в ответ на ликвидацию израильскими силами высокопоставленного военачальника Алирезы Тангсири, курировавшего охрану пролива.

Ранее заместитель иранского министра иностранных дел Казем Гарибабади заявил, что Тегеран не откроет Ормузский пролив до выполнения своих требований.