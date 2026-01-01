Что изменится в России с 1 сентября 2026 года: новые правила, которые важно знать заранее

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Цифровой рубль станет доступен клиентам крупнейших банков, семьи с двумя и более детьми получат возможность оформить ипотечные каникулы, а максимальный объем сверхурочной работы увеличится вдвое.

Цифровой рубль и единый QR-код

С 1 сентября крупнейшие банки должны будут предоставить клиентам возможность открывать счета в цифровых рублях, переводить средства и оплачивать ими покупки.

Крупные торговые и сервисные компании с годовой выручкой свыше 120 млн рублей также должны будут принимать цифровую валюту.

Для граждан использование цифрового рубля остается добровольным.

Одновременно начнется переход на единый QR-код Национальной системы платежных карт. С его помощью покупатель сможет выбрать подходящий способ оплаты, в том числе через Систему быстрых платежей или цифровыми рублями.

Новые правила для криптовалюты и держателей банковских карт

С 1 сентября начинает действовать закон, устанавливающий правила работы криптовалютного рынка. Новые требования распространяются, в частности, на биржи, брокеров, депозитариев и криптообменные сервисы.

Физическим лицам для приобретения криптовалюты потребуется пройти специальное тестирование. Для неквалифицированных инвесторов ранее обсуждался лимит в 300 тыс. рублей через одного посредника.

При этом использовать криптовалюту для оплаты товаров и услуг внутри России по-прежнему нельзя.

Еще одно изменение касается банковских карт. С сентября начинает работать единая система их учета: банки смогут проверять, сколько карт уже оформлено на клиента. Само ограничение количества карт начнет действовать с 1 сентября 2027 года – тогда одному человеку смогут принадлежать не более 20 карт.

Семьям разрешат брать ипотечные каникулы

С 1 сентября семьи с двумя и более детьми смогут претендовать на ипотечные каникулы сроком до полутора лет после рождения или усыновления второго либо следующего ребенка.

Для получения отсрочки не потребуется доказывать снижение доходов. При этом размер кредита не должен превышать 15 млн рублей, а жилье должно быть единственным пригодным для постоянного проживания.

Номер телефона можно будет сохранить при переезде

Россияне, переезжающие в другой регион, смогут сохранить свой мобильный номер и при необходимости перейти на тариф, действующий в новом регионе.

Такая возможность будет предусмотрена и при смене оператора связи. Это позволит не менять привычный номер из-за переезда в другой субъект страны.

Сверхурочных станет больше

С 1 сентября максимальный объем сверхурочной работы увеличивается со 120 до 240 часов в год.

Первые 120 часов работодатель должен оплачивать минимум в полуторном размере, а последующие – не менее чем в двойном. При этом увеличить нагрузку можно будет только при соблюдении установленных законодательством условий.

Кроме того, работодателям запретят устанавливать испытательный срок женщинам, воспитывающим детей в возрасте до трех лет. Ранее аналогичная гарантия распространялась на женщин с детьми до полутора лет.

Новые правила в школах

С 1 сентября школьникам запрещается пользоваться мобильными телефонами во время уроков. Исключения предусмотрены для экстренных ситуаций и случаев, когда использование устройства необходимо для предотвращения угрозы жизни или здоровью.

Правила обращения с телефонами во время перемен школы смогут устанавливать самостоятельно.

Для первоклассников вводится еще одно изменение: домашние задания им задавать не будут.

Кроме того, в российских школах начнется эксперимент по выставлению оценок за поведение. Его проведут в десяти школах каждого региона. Учеников 2–8-х классов будут оценивать по трем уровням: "образцовое", "допустимое" и "недопустимое" поведение.

Изменения в медицине

С 1 сентября пройти МРТ можно будет без назначения лечащего врача. Для остальных рентгенологических исследований сохраняется действующий порядок, предусматривающий направление или соответствующую запись врача.

Изменится и порядок оформления платных медицинских услуг. Договор с клиникой можно будет заключить дистанционно, в том числе через мобильное приложение.

В сельской местности начнется трехлетний эксперимент с передвижными аптеками. Они появятся в населенных пунктах, где нет стационарных аптек. При этом ряд препаратов, включая наркотические и психотропные средства, через такие пункты продавать будет запрещено.

Электронные документы для перевозок

С 1 сентября часть перевозочных документов станет обязательной в электронном виде. Нововведение затронет, в частности, транспортные, железнодорожные и авиационные грузовые накладные, а также документы, используемые экспедиторами.

Пассажиры пригородных поездов смогут возвращать через интернет билеты с указанием места. Кроме того, перевозчики поездов дальнего следования получат возможность отправлять пассажирам уведомления об отмене состава, изменении маршрута или замене поезда.

Сигареты и вейпы нельзя будет продавать на остановках

С 1 сентября запрещается продажа сигарет, электронных сигарет, вейпов и другой никотинсодержащей продукции на остановках общественного транспорта.

Исключение предусмотрено для населенных пунктов, где расположенный непосредственно на остановке магазин является единственной торговой точкой, продающей такую продукцию.

Можно будет установить самозапрет на азартные игры

С 1 сентября россияне смогут самостоятельно запретить себе участие в азартных играх через "Госуслуги".

После установления самозапрета букмекеры, тотализаторы и казино не смогут принимать от такого человека ставки и направлять ему рекламу. Минимальный срок ограничения составит один год.

У уехавших россиян смогут арестовывать имущество

С сентября расширяются основания для ареста имущества россиян, находящихся за рубежом, в рамках административных дел о правонарушениях против интересов России.

В частности, речь идет о нарушениях законодательства об иностранных агентах и распространении экстремистских материалов. В первую очередь арест может быть наложен на деньги на банковских счетах, а при их отсутствии – на другое имущество.