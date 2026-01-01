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  3. Правила для рентгена и МРТ в России изменятся

Правила для рентгена и МРТ в России изменятся

С 1 сентября 2026 года в России вступят в силу новые правила проведения рентгенологических исследований и МРТ. Теперь в частных медицинских организациях МРТ можно будет проходить без направления врача, фельдшера или акушера, следует из приказа Минздрава.

Согласно документу, действие утвержденных правил ограничено шестилетним сроком.

"Утвердить правила проведения рентгенологических исследований. <…> Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2026 года и действует до 1 сентября 2032 года", – говорится в документе.

Перед проведением исследования врач-рентгенолог самостоятельно определит наличие у пациента показаний и противопоказаний. Протокол исследования предусмотрен в одном экземпляре, а его результаты подлежат внесению в медицинскую документацию пациента.

Новые правила также допускают использование при исследованиях зарегистрированных в России медицинских изделий с функцией искусственного интеллекта.

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Метки: больницы медицина
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