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Массированная атака на регионы России: где ночью сбивали украинские БПЛА

Российские средства ПВО в ночь на 31 августа 2026 года перехватили и уничтожили 239 украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ.

Запуск ракеты ПВО

Запуск ракеты ПВО (иллюстрация)

©Anelo / Shutterstock/Fotodom

Беспилотники были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тамбовской и Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Крыма, а также над акваторией Черного моря.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что минувшей ночью над шестью районами региона было уничтожено более 30 беспилотников.

По его словам, воздушную атаку отражали в Чертковском, Шолоховском, Тарасовском, Миллеровском, Верхнедонском и Боковском районах.

В Шолоховском районе после падения обломков возникли два возгорания в лесу площадью 0,6 и 0,1 гектара. Угрозы населенным пунктам, по словам губернатора, нет. Пострадавших не было.

Еще 42 беспилотника за прошедшие сутки были уничтожены над Брянской областью, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

Власти регионов продолжают уточнять последствия атаки и сообщать о работе экстренных служб.

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Метки: беспилотники
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