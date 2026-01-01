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Иран не откроет Ормузский пролив до выполнения своих требований – замглавы МИД Гарибабади

Соглашение с Оманом об организации прохода через Ормузский пролив не предусматривает автоматического перехода к фазе реализации, заявил заместитель иранского министра иностранных дел Казем Гарибабади. По его словам, "выполнение договоренностей требует осуществление обязательств другими сторонами, в особенности США".

Корабли в Ормузском проливе (архивное фото)

Корабли в Ормузском проливе (архивное фото)

©somkanae sawatdinak/Shutterstock/Fotodom

"Как только обязательства претворятся в жизнь, Иран тоже займется своими", – цитирует Гарибальди "Интерфакс".

Замминистра отметил, что речи о новых требованиях не идет. Если Вашингтон действительно желает вернуться на путь дипломатии, ему надо "принять ответственность за прошлые действия", сказал Гарибальди.

Договоренности между Ираном и Оманом по функционированию Ормузского пролива: главные положения

  • Временный морской коридор. Создание непостоянного общего навигационного маршрута шириной около 7 миль (11,3 км) для постепенного возобновления коммерческого судоходства.
  • Исключительно торговые суда. Проход через пролив разрешен только для гражданских коммерческих судов, навигация любых военных кораблей полностью запрещена.
  • Разделение по географическим координатам. Суда, входящие в пролив, должны следовать по маршруту ближе к иранскому побережью, а выходящие из него – вдоль побережья Омана.
  • Распределение доходов и долей. Фиксация конкретных долей каждой страны в территориальных водах пролива и распределение будущих финансовых доходов от обслуживания транзита.
  • Совместное разминирование акватории. Реализация координированного проекта по очистке фарватера от взрывоопасных объектов силами двух государств.
  • Закрытие американского ("южного") маршрута. Оман согласился закрыть прежний южный коридор, созданный по инициативе Соединенных Штатов, с направлением официального уведомления в Международную морскую организацию (ИМО).
  • Срок действия и дальнейшие переговоры. Текущий рамочный механизм рассчитан на 60 дней, в течение которых стороны проведут технические консультации для создания постоянной системы управления проливом.
  • Условие о том, что практическая реализация и открытие пролива зависят от выполнения США своих обязательств.

Главные требования Ирана к США:

  • снятие блокады с иранских портов;
  • отмена санкций, включая ограничения на экспорт иранской нефти и нефтехимии;
  • разморозка удерживаемых за рубежом активов Тегерана;
  • прекращение войны и согласие на режим прекращения огня в регионе (включая Ливан и сектор Газа);
  • выплата компенсаций за нанесенный военный ущерб.

Ранее военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции заявили о полном контроле над Ормузским проливом.

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Метки: Иран Оман Ормузский пролив США
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