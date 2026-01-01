Иран не откроет Ормузский пролив до выполнения своих требований – замглавы МИД Гарибабади

"Как только обязательства претворятся в жизнь, Иран тоже займется своими", – цитирует Гарибальди "Интерфакс".
Замминистра отметил, что речи о новых требованиях не идет. Если Вашингтон действительно желает вернуться на путь дипломатии, ему надо "принять ответственность за прошлые действия", сказал Гарибальди.
Договоренности между Ираном и Оманом по функционированию Ормузского пролива: главные положения
- Временный морской коридор. Создание непостоянного общего навигационного маршрута шириной около 7 миль (11,3 км) для постепенного возобновления коммерческого судоходства.
- Исключительно торговые суда. Проход через пролив разрешен только для гражданских коммерческих судов, навигация любых военных кораблей полностью запрещена.
- Разделение по географическим координатам. Суда, входящие в пролив, должны следовать по маршруту ближе к иранскому побережью, а выходящие из него – вдоль побережья Омана.
- Распределение доходов и долей. Фиксация конкретных долей каждой страны в территориальных водах пролива и распределение будущих финансовых доходов от обслуживания транзита.
- Совместное разминирование акватории. Реализация координированного проекта по очистке фарватера от взрывоопасных объектов силами двух государств.
- Закрытие американского ("южного") маршрута. Оман согласился закрыть прежний южный коридор, созданный по инициативе Соединенных Штатов, с направлением официального уведомления в Международную морскую организацию (ИМО).
- Срок действия и дальнейшие переговоры. Текущий рамочный механизм рассчитан на 60 дней, в течение которых стороны проведут технические консультации для создания постоянной системы управления проливом.
- Условие о том, что практическая реализация и открытие пролива зависят от выполнения США своих обязательств.
Главные требования Ирана к США:
- снятие блокады с иранских портов;
- отмена санкций, включая ограничения на экспорт иранской нефти и нефтехимии;
- разморозка удерживаемых за рубежом активов Тегерана;
- прекращение войны и согласие на режим прекращения огня в регионе (включая Ливан и сектор Газа);
- выплата компенсаций за нанесенный военный ущерб.
Ранее военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции заявили о полном контроле над Ормузским проливом.