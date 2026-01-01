Иран не откроет Ормузский пролив до выполнения своих требований – замглавы МИД Гарибабади

"Как только обязательства претворятся в жизнь, Иран тоже займется своими", – цитирует Гарибальди "Интерфакс".

Замминистра отметил, что речи о новых требованиях не идет. Если Вашингтон действительно желает вернуться на путь дипломатии, ему надо "принять ответственность за прошлые действия", сказал Гарибальди.

Договоренности между Ираном и Оманом по функционированию Ормузского пролива: главные положения

Временный морской коридор. Создание непостоянного общего навигационного маршрута шириной около 7 миль (11,3 км) для постепенного возобновления коммерческого судоходства.

Исключительно торговые суда. Проход через пролив разрешен только для гражданских коммерческих судов, навигация любых военных кораблей полностью запрещена.

Разделение по географическим координатам. Суда, входящие в пролив, должны следовать по маршруту ближе к иранскому побережью, а выходящие из него – вдоль побережья Омана.

Распределение доходов и долей. Фиксация конкретных долей каждой страны в территориальных водах пролива и распределение будущих финансовых доходов от обслуживания транзита.

Совместное разминирование акватории. Реализация координированного проекта по очистке фарватера от взрывоопасных объектов силами двух государств.

Закрытие американского ("южного") маршрута. Оман согласился закрыть прежний южный коридор, созданный по инициативе Соединенных Штатов, с направлением официального уведомления в Международную морскую организацию (ИМО).

Срок действия и дальнейшие переговоры. Текущий рамочный механизм рассчитан на 60 дней, в течение которых стороны проведут технические консультации для создания постоянной системы управления проливом.

Условие о том, что практическая реализация и открытие пролива зависят от выполнения США своих обязательств.

Главные требования Ирана к США:

снятие блокады с иранских портов;

отмена санкций, включая ограничения на экспорт иранской нефти и нефтехимии;

разморозка удерживаемых за рубежом активов Тегерана;

прекращение войны и согласие на режим прекращения огня в регионе (включая Ливан и сектор Газа);

выплата компенсаций за нанесенный военный ущерб.

Ранее военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции заявили о полном контроле над Ормузским проливом.