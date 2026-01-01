"Абсолютное превосходство воинов ислама над этим стратегическим водным путем и всеми силами и полномочиями Ормузский пролив закрывается для всех судов, которые намереваются пройти без согласования с Исламской Республикой Иран", – приводит текст заявления КСИР иранское агентство Fars.

Уточняется, что действующие меры будут продолжаться до выполнения условий, обозначенных иранской стороной.

Ормузский пролив расположен в северо‑западной части Индийского океана и служит связующим звеном между Персидским и Оманским заливами. Его северное побережье принадлежит Ирану, а южное – Объединённым Арабским Эмиратам и Оману. Это ключевой маршрут для поставок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.

После эскалации на Ближнем Востоке, начавшейся 28 февраля с операции США и Израиля против Ирана, Тегеран неоднократно перекрывал и вновь открывал Ормузский пролив для судоходства. В ответ американские военные организовали морскую блокаду иранских портов.

Военное противостояние между Ираном и США в Ормузском проливе продолжается. По словам главы Белого дома Дональда Трампа, американские военные удерживают морскую блокаду и фактически контролируют пролив, пропуская только те суда, которые одобряет Вашингтон. 18 августа американский лидер выступил с заявлением, что пролив открыт и СШМ поростью поставили под свой контроль проождение судов.

Тегеран КСИР заявляют о своем контроле и периодически объявляют о перекрытии пролива. Иранские военные неоднократно атаковали суда, в том числе танкеры, которые пытались пройти через пролив без согласования с Тегераном. В тот же день, 18 августа, председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф написал в Telegram-канале, что Тегеран не откроет Ормузский пролив до тех пор, пока Соединённые Штаты не выполнят ряд условий.

"До снятия блокады, освобождения замороженных активов, отмены нефтяных санкций, прекращения угроз и военных операций на всех фронтах, а также выполнения других условий меморандума о взаимопонимании Ормузский пролив открыт не будет", – отметил Галибаф.

В настоящее время через пролив проходят суда с 6-8 млн баррелей нефти в день, свидетельствуют подсчеты нефтетрейдеров по данным на 27 августа. Впрочем, оценки сильно разнятся. Есть сведения, в том числе озвучиваемые официальным Вашингтоном, о еще более высоком уровне транзита. Но есть и более низкие оценки – по данным Tankertrackers.com, транзит в последние семь дней составлял лишь примерно 3,7 млн баррелей в день.