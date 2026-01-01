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Сын Джо Байдена описал состояние отца на фоне запущенного рака

Рак предстательной железы у бывшего американского лидера Джо Байдена распространился на прочие органы и ткани организма, вызывая у него выраженный болевой синдром.
Об этом сообщил его сын Хантер Байден.

"Рак распространился, метастазировал в его кости и дальше. Это очень больно и во многом очень изнуряюще", – отметил Байден-младший. Его слова приводит The Washington Post.

Сын экс-главы Белого дома подчеркнул, что диагноз стал тяжелым ударом для родственников.

Хантер Байден отметил, что наблюдать за происходящим действительно грустно. Однако он добавил, что его отец продолжает заниматься делами и сохраняет глубокую веру в страну.

Состояние Джо Байдена

Дополнительные медицинские подробности подтвердила супруга бывшего президента Джилл Байден. Она пояснила, что первыми тревожными симптомами стали участившиеся ночные пробуждения во время нахождения на посту в Белом доме. Однако регулярные осмотры у штатных медиков тогда не выявили патологии, поскольку урологические скрининги мужчинам старше 70 лет не назначались.

Полноценное обследование экс-президент прошел только после официального сложения полномочий в январе 2025 года. В мае 2025 года врачи обнаружили у него агрессивную опухоль с показателем девять баллов по шкале Глисона, которая к моменту обнаружения уже успела метастазировать в кости, перейдя в неизлечимую стадию.

С октября 2025 года Джо Байден находится под постоянным контролем медиков, который включает анализы каждые три месяца. Ему назначен курс гормональной терапии, а также завершен цикл сеансов лучевой терапии.

Окружение бывшего лидера признает, что из-за агрессивного лечения он выглядит заметно ослабленным, а его публичная активность сильно ограничена процедурами.

Джо Байден намерен представить свои новые мемуары под названием "Обещай мне, Америка" сразу после проведения промежуточных выборов в США, запланированных на ноябрь текущего года. Напомним, что бывший президент официально объявил о выявленном у него онкологическом заболевании в мае прошлого года, менее чем через четыре месяца с момента ухода с руководящего поста в Белом доме.

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Метки: Джо Байден
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