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Тайвань начал масштабные военные учения на случай тотальной блокады со стороны Китая

На Тайване проходят масштабные военные учения "Ханьгуан-42", в которых задействованы вооруженные силы и гражданская инфраструктура. Командно-штабная фаза состоялась с 11 по 24 апреля. Боевая часть началась 5 августа и завершится 14 августа.

Тайвань начал масштабные учения

(Архивное фото)

©JENG BO YUAN / Shutterstock / Fotodom

Формат маневров предполагает, что "есть исходная ситуация, но нет заранее прописанного сценария". Развитие событий зависит от действий КНР и ответных решений тайваньского командования.

В программу включен ряд элементов, отрабатываемых впервые. К учениям привлечено созданное 1 июля Командование прибрежных операций. Военные также впервые перекрыли и защищали новый мост Даньцзян, расположенный на подступах к Тайбэю и рассматриваемый как стратегически важный объект.

Вечером 5 августа лидер Тайваня Лай Циндэ участвовал в тренировке экстренной эвакуации на случай попытки "обезглавливающего удара". Телекомпания CNN сопоставила моделируемый эпизод "с захватом американцами венесуэльского лидера Николаса Мадуро в начале этого года".

После сигнала об угрозе Лай Циндэ в бронежилете и каске сел в бронетранспортер и в сопровождении охраны проследовал в Национальный командный центр политического и военного управления – защищенный объект для высших чиновников.

От здания администрации одновременно выдвинулись три колонны, предположительно для усложнения наблюдения со стороны противника. Аналогичные отработки проводились и ранее, однако для Лай Циндэ, вступившего в должность в 2024 году, это стало первым участием в подобной процедуре.

С 7 августа на острове идут тренировки по устойчивости городской инфраструктуры и готовности населения к воздушным угрозам. Жителям предписано при звуке сирен немедленно направляться в ближайшие укрытия.

На 10 и 13 августа запланирована отработка взаимодействия военных и гражданских служб при резком ограничении мобильного интернета. Скорость передачи данных в сетях 4G и 5G снизят примерно до 1% от обычной. Такой сценарий задействуется впервые.

Широкий перечень задач в "Ханьгуан-42" связывают с прорабатываемой военными аналитиками США концепцией выведения мегаполиса из строя во всех средах. Ее элементы, по их оценке, описаны в мартовском номере 2025 года китайского журнала "Военное искусство".

Суть подхода формулируется как "подчинение, а не разрушение". Морская блокада в сочетании с операциями, отрезающими город от снабжения и источников информации, а также активность в социальных сетях, нацеленная на гражданских, чтобы "манипулировать восприятием, разрушать социальную сплоченность" и в конечном итоге склонить противника к капитуляции.

Учения "Ханьгуан" проводятся на Тайване с 1984 года. Текущая итерация выделяется объемом задействованных сил и инфраструктуры, а также включением новых структур и объектов в перечень защищаемых целей.

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Метки: Китай Тайвань учения
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