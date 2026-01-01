Трамп заверил, что США располагают огромными запасами боеприпасов, а их производство и поставки продолжаются по мере необходимости. По словам хозяина Белого дома, оборонные компании строят в стране "беспрецедентное количество новых заводов и производственных предприятий".

Какие американские СМИ сообщили о дефиците ракет у США?

О дефиците и критическом истощении ракетных арсеналов США на фоне затяжного военного конфликта с Ираном одновременно сообщил ряд крупнейших американских СМИ.

CNN выпустил эксклюзивные расследования и репортажи о том, что запасы ракет ПВО США упали до "опасно низкого уровня". Телеканал сообщил, что Пентагон израсходовал почти 80% ракет-перехватчиков THAAD и около 50% ракет для систем Patriot.

Reuters опубликовало эксклюзивный материал о полном истощении наступательных вооружений. По данным агентства, США израсходовали "практически все" запасы дальнобойных высокоточных ракет ATACMS и PrSM (Precision Strike Missile), а также около 30% крылатых ракет Tomahawk.

Издание The Wall Street Journal написало, что именно из-за истощения запасов ракет противовоздушной обороны Трамп был вынужден приостановить планировавшиеся массированные удары по Ирану. Военные советники предупредили о рисках остаться без защиты в случае ответа Тегерана.

CBS News подтвердил информацию коллег со ссылкой на свои источники в правительстве. Телеканал заявил об исчерпании глобальных запасов американских тактических ракетных комплексов.

Ранее Пентагон заключил рамочные соглашения с компаниями Northrop Grumman и Lockheed Martin, направленные на существенное увеличение производства ракет-перехватчиков для систем Patriot и THAAD.