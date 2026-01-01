У поместья Трампа во Флориде развернули системы ПВО

Об этом сообщила газета The Telegraph со ссылкой на фотографии Palm Beach Daily News. Как уточняет издание, системы заметили еще 23 октября, незадолго до прибытия Трампа в Мар-а-Лаго. Военные средства разместили на западной стороне водной преграды рядом с территорией поместья.

В Секретной службе США подтвердили усиление мер безопасности, объяснив его повышенным уровнем угроз. Представитель ведомства заявил, что служба постоянно адаптирует способы защиты охраняемых лиц и использует новые технологии и оборудование.

По данным американских СМИ, дополнительные средства противовоздушной обороны также появились в районе международного аэропорта Палм-Бич. Североамериканское командование воздушно-космической обороны (NORAD) и Северное командование ВС США (USNORTHCOM) подтвердили, что развернули наземные средства ПВО и оборудование для противодействия беспилотникам по запросу Секретной службы.

Военные не стали раскрывать подробности размещения систем, их точные характеристики и сроки дежурства. Также официальные представители не сообщили, связано ли усиление охраны с какой-либо конкретной угрозой.

Ранее сообщалось, что истребитель F-16 перехватил гражданский самолет, вошедший в закрытую зону. После того как военный самолет выполнил стандартный маневр для привлечения внимания пилота, экипаж гражданского борта установил связь и покинул ограниченное воздушное пространство.

Почему вокруг Мар-а-Лаго ограничивают полеты

Секретная служба добивается введения постоянных ограничений на использование воздушного пространства над Мар-а-Лаго. Сейчас там действуют временные запреты, которые вводятся и продлеваются в связи с обеспечением безопасности президента.

Как следует из материалов Федерального управления гражданской авиации США (FAA), ведомство рассматривало предложение о специальных правилах полетов, которые фактически закрепили бы ограничения на постоянной основе. Секретная служба обосновывала запрос разведывательной информацией о возможных угрозах, в том числе террористического характера.

По данным FAA, после введения временных ограничений в октябре 2025 года в воздушном пространстве Палм-Бич зафиксировали более 160 случаев проникновения самолетов и беспилотников. В документах также приводились сведения о росте числа угроз в адрес Дональда Трампа и других лиц, находящихся под защитой Секретной службы: в июле показатель был на 40% выше, чем за аналогичный период годом ранее.

Заместитель директора ведомства Мэттью Куинн назвал угрозу с воздуха для Мар-а-Лаго постоянной и существенной. По его словам, меры безопасности необходимо поддерживать независимо от того, находится ли президент непосредственно в резиденции.

Avenger – мобильный зенитный ракетный комплекс малой дальности на базе автомобиля Humvee. Он предназначен для защиты объектов от низколетящих воздушных целей, включая беспилотники, вертолеты, самолеты и крылатые ракеты.