В ХДС обсуждают возможность замены Мерца на посту канцлера Германии – Politico

По данным Politico, сторонники замены Мерца полагают, что она могла бы помочь Христианско-демократическому союзу (ХДС) смягчить последствия неудачных результатов на выборах в восточных землях и укрепить позиции партии. Вместе с тем один из участников дискуссии назвал вариант пока "умозрительным" и заявил, что решающими для будущего Мерца станут итоги осеннего голосования.

За всю послевоенную историю Германии лишь три раза действующего канцлера менял представитель того же политического лагеря. В 1963 году 87-летний Конрад Аденауэр (ХДС) ушел в отставку, уступив место Людвигу Эрхарду. В 1966-м распалась коалиция самого Эрхарда, он передал власть Курту Георгу Кизингеру. В 1974-м социал-демократ Вилли Брандт покинул должность из-за шпионского скандала, главой правительства стал Гельмут Шмидт.

Почему Мерц и ХДС теряют поддержку в Германии?

Падение популярности Мерца и блока ХДС/ХСС в 2026 году вызвано затяжным экономическим кризисом, буксованием реформ, провальными кадровыми решениями и сильным давлением со стороны правой оппозиции. Спустя чуть более года после прихода к власти в мае 2025 года личный рейтинг одобрения Мерца рухнул к июню до 15%, а электоральная поддержка ХДС просела до 21%.

Кто такой Хендрик Вюст, возможный преемник Мерца?

Хендрик Вюст – влиятельный немецкий политик, премьер-министр самой населенной федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия и один из ключевых лидеров ХДС. Начинал карьеру как представитель правого, консервативного крыла ХДС, но со временем сместился к центру. Вюст умеет находить компромиссы с левоцентристами и экологистами, что делает его удобным кандидатом для коалиционных правительств.

В каких регионах ФРГ осенью пройдут выборы?

Осенью 2026 года выборы в местные парламенты (ландтаги) пройдут в трех федеральных землях Германии:

Саксония-Анхальт – 6 сентября;

Мекленбург – Передняя Померания – 20 сентября;

Берлин (выборы в Палату депутатов) – 20 сентября.

Опросы свидетельствуют, что во всех трех землях ультраправая АдГ имеет исторически высокие шансы на победу.