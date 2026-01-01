В Париже из-за протестов закроют 40 станций метро

"По требованию префектуры полиции и в целях безопасности следующие станции закроются в субботу, 31 октября", – говорится в сообщении транспортного оператора RATP.

Первые ограничения начнут действовать с 5:30 по местному времени. В числе закрытых станций окажутся Шарль-де-Голль – Этуаль, Аржантин, Жорж V, Тюильри, Франклин Рузвельт, Елисейские Поля – Клемансо, Конкорд, Мадлен, Инвалид и другие. Позднее движение ограничат в районах Бастилии, Республики, Шатле и Оперы, а также на Левом берегу Сены.

Часть станций перестанет обслуживать пассажиров с 9:00, другие закроются с 10:00, 11:00 и 12:00. Кроме того, на отдельных участках метро и трамвайных линий движение будет приостановлено. В частности, поезда не будут следовать между станциями Клебер и Шарль-де-Голль – Этуаль, а позднее – между Шатле и Отель-де-Виль. Возобновить работу закрытые станции смогут после разрешения полиции.

Во Франции третью неделю проходят протесты

Акции против роста стоимости жизни во Франции проходят третью субботу подряд. К участию в демонстрациях призывали профсоюзы и представители движения "желтых жилетов". Изначально протестная волна началась с выступлений старшеклассников, которые требовали улучшить условия в учебных заведениях. Затем к ним присоединились граждане, недовольные ростом цен и ухудшением экономического положения.

Самой массовой стала демонстрация 17 октября. По данным МВД Франции, в ней приняли участие около 550 тыс. человек. Организаторы называли более высокую цифру, примерно 800 тыс. Во время акций в ряде городов произошли столкновения и случаи погромов: были разграблены магазины, а полиция применяла слезоточивый газ и другие спецсредства.

В следующую субботу, 24 октября, на улицы вышли около 410 тыс. человек, по оценке французских властей. Несмотря на то что большинство демонстраций прошло мирно, правоохранители задержали более 1300 участников.

Власти усиливают меры безопасности

На фоне новой волны протестов французские власти готовятся к масштабной операции по обеспечению порядка. По данным Associated Press, на субботу по всей стране планировалось привлечь около 70 тыс. полицейских и жандармов.

В Париже власти также ввели дополнительные ограничения в районах, где ранее происходили беспорядки и разграбления магазинов. В частности, на ночное время предусмотрены ограничения на пребывание несовершеннолетних без сопровождения взрослых в отдельных частях города.

Парижская префектура изменила и условия проведения некоторых шествий, ссылаясь на необходимость защитить магазины и обеспечить безопасность участников и жителей. Поэтому пассажирам рекомендовали заранее проверять маршруты: закрытие станций и остановок может затруднить поездки через центр столицы.