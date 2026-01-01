По данным газеты Figaro, ссылающейся на МВД Франции, к 17:00 по местному времени (19:00 мск) по всей стране задержаны 121 человек. Во время разгонов протестов слезоточивый газ также применили в Нанте, позже там задействовали водометы.

Официальная оценка МВД по численности протестов – более 105 тыс. участников по всей Франции, из них 24 тыс. – в Париже. Межсоюзное объединение молодежных организаций приводит иные цифры: 200 тыс. по стране и 100 тыс. в столице.

В Париже по центральным улицам прошли несколько сотен человек, стартовав от площади у Лувра. Участники акции выражали недовольство ростом цен на топливо и продукты, требовали отставки президента Франции Эмманюэля Макрона и выхода страны из Евросоюза. Протестующие также выступили против возможной отправки французских военных на Украину и призвали перенаправить на внутренние нужды средства, которые сейчас идут на поддержку Киева.

Неделю назад, 7 ноября, во Франции также прошла масштабная акция протеста, МВД насчитало 146 тыс. участников. Из них 46 тыс. человек вышли на улицы в Париже. Молодежные профсоюзы заявили о 250 тыс. участников по стране и 75 тыс. в столице.

Парижская манифестация стартовала на площади Республики, после чего колонна прошла к площади Нации. К завершению марша у конечной точки маршрута произошли стычки между радикально настроенными участниками и полицией. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Отдельные столкновения были отмечены и в других городах.

С чего начался кризис во Франции

Массовые общественные выступления продолжаются во Франции с конца сентября. Изначально они вспыхнули как точечные забастовки учащихся лицеев и студентов вузов. Молодежь вышла на улицы в знак протеста против критической нехватки преподавателей, сокращения рабочих мест в сфере национального образования и общего ухудшения условий в учебных заведениях.

Однако уже к октябрю локальный кризис перерос во всеобщую волну недовольства. Протестную повестку перехватили крупнейшие молодежные и общенациональные профсоюзы. Они объединили требования учащихся с экономическими лозунгами работающего населения, которое сильнее всего пострадало от затяжной инфляции.

Главными требованиями манифестантов к правительству стали немедленная индексация выплат, законодательное повышение минимальной заработной платы как минимум на €100, а также резкое увеличение государственных расходов на социальную сферу. В условиях стремительного роста стоимости жизни эти лозунги быстро нашли отклик у сотен тысяч французов по всей стране.

Реакция властей и рынков на французские протесты

В ответ на нарастающее социальное напряжение премьер-министр Франции Себастьен Лекорню объявил о созыве "социальной конференции" с участием лидеров ведущих профсоюзов и представителей бизнеса. Встреча, намеченная на понедельник, 9 ноября, призвана запустить диалог по вопросам восстановления покупательской способности граждан. Однако пространство для маневра у правительства крайне ограничено.

Главным препятствием для выполнения требований протестующих остается глубокий бюджетный кризис. Страна столкнулась с критическим ростом государственного долга и дефицита бюджета, что уже вызвало резкую реакцию со стороны международных инвесторов и рейтинговых агентств. Финансовые рынки реагируют на нестабильность ростом стоимости заимствований для французского правительства.

В этих условиях исполнительная власть не может пойти на масштабные экономические уступки, такие как прямые бюджетные субсидии или резкое увеличение социальных расходов. Любые крупные незапланированные траты грозят дальнейшим падением доверия к государственным облигациям и усилением давления на национальную экономику.

Влияние кризиса на выборы президента Франции

Осеннее обострение на улицах французских городов разворачивается за пять месяцев до президентских выборов, первый тур которых намечен на 18 апреля 2027 года. Действующий глава государства Эмманюэль Макрон по конституции не имеет права баллотироваться на третий срок подряд. При этом его центристская коалиция подходит к избирательной кампании в состоянии глубокого кризиса, демонстрируя рекордно низкие рейтинги одобрения среди населения.

Текущие уличные протесты и забастовки стремятся использовать в своих интересах ведущие оппозиционные силы страны. Лидер левой партии "Непокорённая Франция" Жан-Люк Меланшон открыто поддерживает протестное движение и координирует свои действия с бастующими профсоюзами. По данным социологического исследования агентства Harris Interactive, электоральный рейтинг Меланшона в первом туре составляет 19%.

В то же время главными бенефициарами затяжных беспорядков эксперты называют ультраправые силы. Кандидат от "Национального объединения" Марин Ле Пен активно выстраивает свою кампанию на лозунгах восстановления жесткого правопорядка и поддержки полиции. Согласно тому же опросу Harris Interactive, Ле Пен уверенно лидирует в предвыборной гонке, набирая 34–35% голосов избирателей в первом туре. Аналитики отмечают, что продолжение погромов на улицах Парижа усиливает общественный запрос на жесткую власть, что существенно повышает шансы ультраправого кандидата на итоговую победу.

Как утверждают авторы книги "Новая армия теней", у Макрона есть секретное убежище в пригороде Парижа на случай штурма Елисейского дворца во время беспорядков.