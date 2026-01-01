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В Польше пройдут военные учения "коалиции желающих" из 36 стран

В период с 9 по 22 ноября пройдут первые полномасштабные учения объединения из 36 стран под руководством Франции и Великобритании. Они станут проверкой готовности формата "коалиции желающих" к совместным действиям.

В Польше пройдут военные учения "коалиции желающих" из 36 стран

(Иллюстрация)

©MatKotowicz / Shutterstock/Fotodom

Учения под названием Koalijca запланированы на полигоне Нова-Демба на юго-востоке Польши, неподалеку от украинской границы. В них задействуют около 2800 военнослужащих из 10 стран, в том числе Франции, Великобритании, Германии, Нидерландов, Испании, Швеции, Бельгии, Эстонии и Литвы. Еще 500 польских военных обеспечат логистическую поддержку.

По данным Le Monde, главная задача маневров – проверить систему командования и механизмы переброски войск и военной техники через территорию Европы. Участники также отработают совместимость систем связи и противодействие беспилотникам. В маневрах примут участие украинские военнослужащие.

Помимо наземной части в Польше, в Румынии пройдут тренировки авиации с участием истребителей, транспортных самолетов, заправщиков и разведывательных бортов. Морскую составляющую операции будут моделировать из Турции.

По оценке издания, с помощью этих маневров европейские страны рассчитывают "продемонстрировать готовность участвовать в обеспечении безопасности Украины и усилить свои позиции на переговорах о ее будущем".

Также 26 октября в Латвии стартовали учения Resolute Reforger 2026 с участием около 3000 военнослужащих НАТО. В рамках маневров задействуют около 1000 единиц военной техники. Военнослужащие отработают развертывание подразделений, организацию снабжения, управление войсками и обеспечение связи, а также взаимодействие с вооруженными силами Латвии.

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Метки: Польша учения
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