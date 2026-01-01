В руководстве Высшего совета нацбезопасности Ирана произошли перестановки

Резаи сменил на посту Мохаммада-Багера Зольгадра. Зольгадр занял должность советника по политическим вопросам верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи.

Резаи возглавлял КСИР в 1981–1997 годах.

Зольгадр был избран секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана 24 марта вместо убитого Али Лариджани.

За несколько дней до этого, 17 марта, министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о ликвидации Лариджани, которого называли фактическим руководителем страны. Как минимум ему приписывалось принятие важных решений после гибели 28 февраля, в первый же день ударов Израиля и США по Ирану, Али Хаменеи.

Судьба нового верховного лидера Ирана, Моджтабы Хаменеи, пока остается неясной. Ни разу с момента своего избрания он не показывался на публике, но несколько раз от его имени были сделаны письменные заявления.