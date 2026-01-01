10 августа 2026
USD 82.17 +0.76 EUR 94.84 +0.78
Новости Зарубежье
  1. Главная страница
  2. Новости
  3. В руководстве Высшего совета нацбезопасности Ирана произошли перестановки

В руководстве Высшего совета нацбезопасности Ирана произошли перестановки

Агентство Mehr сообщило о назначении Мохсена Резаи, бывшего главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и военного советника верховного лидера Ирана, на должность секретаря Высшего совета национальной безопасности. "Президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан назначил Мохсена Резаи секретарем Высшего совета национальной безопасности", – говорится в сообщении.

Резаи сменил на посту Мохаммада-Багера Зольгадра. Зольгадр занял должность советника по политическим вопросам верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи.

Резаи возглавлял КСИР в 1981–1997 годах.

Зольгадр был избран секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана 24 марта вместо убитого Али Лариджани.

За несколько дней до этого, 17 марта, министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о ликвидации Лариджани, которого называли фактическим руководителем страны. Как минимум ему приписывалось принятие важных решений после гибели 28 февраля, в первый же день ударов Израиля и США по Ирану, Али Хаменеи.

Судьба нового верховного лидера Ирана, Моджтабы Хаменеи, пока остается неясной. Ни разу с момента своего избрания он не показывался на публике, но несколько раз от его имени были сделаны письменные заявления.

Читайте наши каналы в Макс и Telegram: Профиль-News, журнал Профиль. Скачивайте полностью бесплатное мобильное приложение журнала "Профиль".

Метки: Иран
Рекомендательный сервис