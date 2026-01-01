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В Швейцарии заявили об отсутствии оснований для конфискации замороженных российских активов

У Швейцарии в настоящее время нет юридических оснований для конфискации замороженных российских активов, в том числе средств частных лиц, полученных законным путем, и активов Центрального банка России. Об этом 25 августа 2026 года сообщил официальный представитель Государственного секретариата Швейцарии по экономике (SECO) Фабиан Майенфиш.

"В настоящее время в Швейцарии отсутствуют правовые основания для конфискации российских частных активов, полученных законным путем, или активов Центрального банка России", – заявил представитель ведомства РИА Новости, отвечая на вопрос о возможных судебных разбирательствах, связанных с конфискацией замороженных средств.

Накануне в SECO сообщили, что объем замороженных в Швейцарии финансовых активов российских граждан увеличился более чем на миллиард швейцарских франков. В 2025 году их объем оценивался в 7,4 млрд франков, а в 2026-м показатель достиг 8,5 млрд франков.

Отдельно от частных активов остаются заблокированными средства Центрального банка России. После начала конфликта на Украине в 2022 году страны Запада ввели ограничения в отношении российских резервов. Значительная часть замороженных активов ЦБ находится в европейском депозитарии Euroclear.

Российские власти неоднократно критиковали блокировку государственных и частных активов. В МИД России замораживание российских средств в Европе называли незаконным изъятием собственности. Глава ведомства Сергей Лавров также заявлял, что Москва примет ответные меры в случае конфискации российских активов.

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Метки: антироссийские санкции Швейцария
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